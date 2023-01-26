"Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали на 1,1 млн тенге за нарушения на ТЭЦ

Здание ТЭЦ. Фото: рavlodarenergo.kz

ТОО "Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали за нарушения на городской ТЭЦ. Об этом сообщил руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического контроля по Павлодарской области Ринат Какимжанов, передает сайт телеканала КТК.

"По результатам расследования технологического нарушения на Экибастузской ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к адмответственности по двум статьям:

300 "Нарушение утвержденных правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей", а также "Нарушение установленных режимов энергопотребления"

301-2 "Нарушение требований о предоставлении информации о технологических нарушениях", – сообщил Какимжанов.

Отмечается, что расследованием ноябрьской аварии занимались две комиссии. Первая расследовала технологическое нарушение на Экибастузской ТЭЦ, вторая – на тепловых сетях.

По словам эксперта, причиной технологического нарушения на Экибастузской ТЭЦ стало ошибочное включение персоналом химического цеха подпиточных насосов из-за некорректных показаний электроконтактного манометра давления в обратном трубопроводе теплосети (промерзла импульсная линия).

"Также, в соответствии с предпринимательским кодексом в рамках внеплановой проверки, ТОО "Экибастузтеплоэнерго" было привлечено к административной ответственности по статье 300", – дополнил чиновник.

Сообщается, что административные дела рассматривались департаментом в порядке сокращенного производства по делу об административном правонарушении.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1 110 750 тенге.

Источник: КТК

Что произошло в Экибастузе?

Напомним, что в конце ноября на Экибастузкой ТЭЦ произошла крупная авария из-за которой большая часть города осталась без тепла на несколько дней.

27 ноября, стало известно об аварийном отключении на Экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ, а также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Позже председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге прокомментировал вопрос о том, будут ли выставляться счета жителям Экибастуза, оставшимся без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2006795-ekibastuzteploenergo-oshtrafovali-na-11-mln-tenge-za-narusheniya-na-tets/