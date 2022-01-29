Эксклюзивное интервью Токаева о январских событиях покажут в прямом эфире

Касым-Жомарт Токаев. Фото: страница Берика Уали в Facebook

В прямом эфире казахстанских телеканалов покажут эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева, в котором он расскажет о причинах и последствиях трагических январских событий и многом другом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Сегодня в 20:00 телеканалы "Хабар" и "Хабар 24" покажут эксклюзивное интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Президент ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана", – написал Уали.

Telegram-канал "Алматинская трагедия" опубликовал тизер к еще не вышедшему интервью.

Напомним, в начале года на территории почти всего Казахстана произошли беспорядки. Началось все с мирного протеста из-за цен на сжиженный газ в Мангистау, а закончилось – контртеррористической операцией, которая завершилась в стране буквально на днях. Ранее в Генпрокуратуре представили полную хронологию январских событий.

В ходе беспорядков, по предварительным данным, погибло около 225 человек, из них часть – участники терактов и бандиты, еще 19 – полицейские и военные.

Накануне президент был избран председателем партии Nur Otan, которую до него возглавлял Елбасы Нурсултан Назарбаев.

В рамках своего выступления президент высказался о событиях "трагического января", о деятельности недавно созданного фонда "Қазақстан халқына" и перестроении работы партии Nur Otan. Также он дал разъяснения в связи с различными инсинуациями в отношении личности Елбасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953627-eksklyuzivnoe-intervyu-tokaeva-pokazhut-v-pryamom-efire/