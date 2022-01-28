"Жадность или пренебрежение?": Токаев о бизнесменах, которые не вносят деньги в "Қазақстан халқына"

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Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XXI съезде Nur Otan высказался о работе фонда "Қазақстан халқына". Его слова публикует пресс-служба Акорды в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Выражаю признательность предпринимателям за денежные вклады в фонд. Тем самым, вы проявляете гражданскую ответственность в отношении тех граждан нашей страны, кто нуждается в благотворительной помощи", - сказал президент.

Также Токаев подчеркнул, что среди бизнесменов есть те, кто решил не участвовать в сборе денег в "Қазақстан халқына". Он заявил, что утвердит указ, который установит порядок благотворительности в фонд.

"Вместе с тем, некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной главой государства. Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение?

Во всяком случае, у государства имеется весь набор полномочий, чтобы получить полный ответ на этот вопрос. Со своей стороны, планирую выпустить специальный указ, регламентирующий процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса", - сказал он.

Напомним, что сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan, в ходе которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии.

Сразу после этого глава государства заявил, что принимает руководство партией. Также глава государства рассказал, как будет перестроена работа партии Nur Otan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953539-zhadnost-ili-prenebrezhenie-tokaev-o-biznesmenah-kotorye-ne-zhertvuyut-dengi-v-qazaqstan-halqyna/