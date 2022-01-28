Токаев рассказал, как будет перестроена работа партии Nur Otan

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Nur Otan заявил, что партии недостаточно «косметической перезагрузки» - ее работу нужно кардинально перестроить, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мною выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны. Nur Otan должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана.

Но для этого Nur Otan должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии", - заявил Токаев.

Он назвал приоритеты работы.

Первое – это укрепление солидарности в рядах партии, консолидация всех конструктивных сил общества.

"Нужно активнее вовлекать в свои ряды представителей разных общественно-политических кругов, реальных лидеров, обладающих доверием сограждан. К сожалению, мы увидели, что таких людей в партии недостаточно", - сказал Токаев.

Он добавил, что в критический момент потенциал партии задействован не был - партия должна быть в центре событий, позиция наблюдателя неприемлема.

Второе - партия не должна копировать работу госорганов, у госаппарата одни функции, у партии –другие. Nur Otan должна заниматься идеологической и кадровой работой.

"По итогам прошлогодних выборов Nur Otan получила необходимый мандат доверия от народа. Однако исполнительная власть не воспользовалась им, допустила серьезное ухудшение социально-экономической ситуации. Поручения, планы, задачи зачастую выполнялись формально, на бумаге", - сказал Токаев.

Третье – для обеспечения реформ нужно перезагрузить партийную фракцию в мажилисе. Члены партии должны уйти от формализма, контактировать с обществом и разъяснять позицию партии.

Четвертое – усилить участие партии в решении социально-экономических проблем в регионах.

"Работа в регионах зачастую никем, кроме акимов, не освещается. Широкая общественность не видит, какую роль в этом играет партия, потому что депутаты, как правило, самоустраняются от этого вопроса. Важным является внедрение публичного рейтинга депутатов Nur Otan в маслихатах", - заявил Токаев.

Пятое - активизировать деятельность общественных приемных, поскольку их работа не видна.

Шестое - Nur Otan должна быть в авангарде борьбы с коррупцией.

"Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений", - заявил Токаев.

Седьмое – заняться необустроенной молодежью в городах, привлекать их в ряды «Jas Otan».

"Трагические события января показали серьезные упущения в социально-экономической адаптации молодежи", - сказал Токаев.

Напомним, что сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan, в ходе которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии.

Сразу после этого глава государства заявил, что принимает руководство партией.

Кроме того, Токаев высказался о Назарбаеве и его заслугах во время управления страной, а также вновь вспомнил январские события в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953540-tokaev-rasskazal-kak-budet-perestroena-rabota-partii-nur-otan/