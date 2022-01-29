Ерлан Омарбеков возглавил полицию Костанайской области

Ерлан Омарбеков. Фото: официальный сайт МЦРИАП РК

Приказом министра внутренних дел Казахстана на пост начальника ДП Костанайской области был назначен полковник полиции Ерлан Омарбеков, сообщается на официальной странице областного департамента полиции в Facebook.

По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, на должность начальника ДП Костанайской области назначен полковник полиции Ерлан Омарбеков.

Ранее он занимал должность начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Нового начальника личному составу департамента полиции представил глава МВД.

Ерлан Болатович Омарбеков родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.

Трудовой путь:

С 1993 года начал работу правоохранительных органах. Начинал службу милиционером в батальоне милиции.

Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Имеет большой опыт руководящей работы в МВД РК – занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции.

Последнее место работы – начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Бекет Аймагамбетов, который руководил Департаментом полиции Костанайской области более шести лет, зачислен в распоряжение МВД РК.

Ранее стало известно, что Департамент полиции Нур-Султана возглавил Марат Тулебаев. Главой Департамента полиции Павлодарской области стал Василий Скляр.

Серик Джунисбеков был назначен начальником Департамента полиции ВКО. Полицию Северо-Казахстанской области возглавил Айдын Кабдулдинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953616-erlan-omarbekov-stal-nachalnikom-departamenta-politsii-kostanayskoy-oblasti/