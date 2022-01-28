Токаев: "Трагический январь" стал для нас самым суровым испытанием за все годы независимости

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XXI съезде Nur Otan высказался о трагических событиях, произошедших в начале года. Его слова публикует пресс-служба Акорды в своем официальном Twitter-аккаунте.

"В первые дни января Казахстан пережил сильнейшее потрясение. Мы столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка, устоев государства, целостности страны, единства народа и, в конечном итоге, на захват власти.

Благодаря сплоченности, солидарности, мужеству, сознательности наших граждан мы смогли предотвратить разрушение нашей государственности, не допустили еще большего кровопролития. "Трагический январь" стал для нас самым суровым испытанием за все годы независимости.

Мы успешно сдали экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. Но нам предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий. Мы должны извлечь из пережитой трагедии все уроки", - заявил президент.

Напомним, что сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan, в ходе которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии.

Сразу после этого глава государства заявил, что принимает руководство партией. Также глава государства рассказал, как будет перестроена работа партии Nur Otan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953537-tokaev-tragicheskiy-yanvar-stal-dlya-nas-samym-surovym-ispytaniem-za-vse-gody-nezavisimosti/