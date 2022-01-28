Светошумовые гранаты и патроны нашли у станции метро в Алматы (видео)

Светошумовая граната. Фото: polisia.kz

У станции метро "Абай" в Алматы были обнаружены боеприпасы и светошумовые гранаты, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, примерно в полдень инспектор-кинолог осуществлял обход территории около станции метро "Абай" с полицейской ищейкой по кличке Дозор.

В какой-то момент служебно-розыскная собака, наученная поиску взрывчатых веществ, учуяла запах и привела напарника к алее с елками.

Под одной из них были обнаружены две светошумовые гранаты и патроны к автомату Калашникова в количестве 30 штук.

"Боеприпасы изъяла следственно-оперативная группа УП Медеуского района. Их истинная принадлежность будет установлена в ходе разбирательства", - сообщил начальник Управления полиции на метрополитене Ерик Насырбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953569-svetoshumovye-granaty-i-patrony-nashli-u-stantsii-metro-v-almaty-video/