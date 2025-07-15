Премьер-министр ответил на вопрос о семье Назарбаевых

Премьер-министр на брифинге в кабмине прокомментировал вопрос о том, почему клан Назарбаевых уходит от ответственности, а наказывают только мелких коррупционеров, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ваше мнение понятно. Системная работа ведется. Вы, в том числе, прекрасно знаете о представителях семьи. Все должно быть на основании закона. Работа проводится. Если вы считаете, что это небольшие средства - то, чего мы пока смогли достичь, мы будем дальше продолжать.

То есть эта работа не остановлена, а продолжается. А восстановление более справедливого общества, на мой взгляд, - это настолько очевидно, что с 2022 года были сделаны очень большие изменения в этом отношении", - сказал Олжас Бектенов.

По его словам, работа будет продолжаться.

"Если кто-то нарушал закон - будет ответственность", - резюмировал он.

По теме коррупции в Казахстане напомним, генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что за прошедший 2024 год Казахстану были возвращены активы на 428,7 млрд тенге.

Ранее летом прошлого года сообщалось, что необъяснимое богатство на 10 млн долларов вернули Казахстану. Активы были выявлены в рамках мониторинга и анализа законности источников приобретения активов субъекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов.

До этого в Антикоре сообщили о возвращенных государству активах на сумму свыше триллиона тенге, а также рассказали, куда они направлены. Так, с начала прошлого года ведомством в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге. Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге.

Возврат незаконно выведенных активов

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

В конце сентября того же года сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.

В середине октября 2023 года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.

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