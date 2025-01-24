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Похищенные активы на почти 429 млрд тенге вернули Казахстану

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Кассир пересчитывает тенге и доллары
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что за прошедший 2024 год Казахстану были возвращены активы на 428,7 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в Telegram-канале надзорного органа, в прошлом году в Казахстане продолжили укреплять правовые механизмы по возврату активов. Так, за 2024 год удалось вернуть похищенные активы на сумму 428,7 млрд тенге.

Помимо этого, по соглашениям с субъектами закона запущены 15 социальных и инвестиционных проектов на более чем 48 млрд тенге.

"С учетом международного опыта внедрена практика обращения в доход государства активов необъяснимого происхождения в судебном порядке. Уже есть результат – удовлетворен иск на 10 млн долларов, сумма возмещена.

Параллельно ведется работа с субъектами в части добровольной реверсии имущества", – сообщил Асылов.

Напомним, в августе сообщалось, что необъяснимое богатство на 10 млн долларов вернули Казахстану. Активы были выявлены в рамках мониторинга и анализа законности источников приобретения активов субъекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов.

До этого в Антикоре сообщили о возвращенных государству активах на сумму свыше триллиона тенге, а также рассказали, куда они направлены. Так, с начала прошлого года ведомством в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге. Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге.

Возврат незаконно выведенных активов

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

В конце сентября того же года сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.

В середине октября 2023 года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2214804-pohishchennye-aktivy-na-pochti-429-mlrd-tenge-vernuli-kazahstanu/

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