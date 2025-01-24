Похищенные активы на почти 429 млрд тенге вернули Казахстану

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что за прошедший 2024 год Казахстану были возвращены активы на 428,7 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в Telegram-канале надзорного органа, в прошлом году в Казахстане продолжили укреплять правовые механизмы по возврату активов. Так, за 2024 год удалось вернуть похищенные активы на сумму 428,7 млрд тенге.

Помимо этого, по соглашениям с субъектами закона запущены 15 социальных и инвестиционных проектов на более чем 48 млрд тенге.

"С учетом международного опыта внедрена практика обращения в доход государства активов необъяснимого происхождения в судебном порядке. Уже есть результат – удовлетворен иск на 10 млн долларов, сумма возмещена.

Параллельно ведется работа с субъектами в части добровольной реверсии имущества", – сообщил Асылов.

Напомним, в августе сообщалось, что необъяснимое богатство на 10 млн долларов вернули Казахстану. Активы были выявлены в рамках мониторинга и анализа законности источников приобретения активов субъекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов.

До этого в Антикоре сообщили о возвращенных государству активах на сумму свыше триллиона тенге, а также рассказали, куда они направлены. Так, с начала прошлого года ведомством в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге. Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге.

Возврат незаконно выведенных активов

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

В конце сентября того же года сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.

В середине октября 2023 года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.