Токаев одобрил изменения в законе об обязательном медицинском страховании

Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в котором идет речь о внесении изменений и дополнений в акты по вопросам ОСМС и оказания медицинских услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг".

Подробно о данных поправках и что они изменят, можно прочитать тут.

Изменения в закон об ОСМС

Напомним, депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому предлагалось пересмотреть пакеты медицинского страхования. Тогда сообщалось, что проект закона предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза.

В конце апреля мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам ОСМС. Тогда же последовали разъяснения по сути предлагаемых законом новшеств.

О том, что пакеты ГОБМП и ОСМС хотят разделить в Казахстане, стало известно еще осенью прошлого года. В доводах Минздрав сообщал, что минимальный бесплатный пакет ГОБМП не сбалансирован с точки зрения возможностей и обязательств бюджета, что приводит к хроническому недофинансированию системы здравоохранения.

В сентябре прошлого года заместитель премьер-министра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова рассказала, какие изменения будут внесены в части оказания медпомощи населению. В частности, предлагалось внедрить единый пакет медпомощи.

Уже в этом году депутаты мажилиса указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании. Комментируя ситуацию, непривлекательность системы ОСМС для казахстанцев признали глава Минздрава и представитель Фонда медстрахования.

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