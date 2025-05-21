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Депутаты одобрили во втором чтении закон по поправкам в ОСМС: что он меняет

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Приемный покой в больнице
Больница. Иллюстративное фото: urfinguss / Getty Images

Сегодня в мажилисе парламента был одобрен во втором чтении проект закона, который содержит ряд ключевых нововведений по совершенствованию системы ОСМС, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, сегодня в мажилисе парламента был одобрен во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования".

Ведомство напоминает, что президент в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года поручил сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Гарантированный государством пакет будет обеспечиваться за счет средств бюджета.

"Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования", - подчеркнул президент.

Единый пакет медицинской помощи направлен на гарантированное обеспечение базовой медицинской помощи услуг по наиболее распространенным заболеваниям, а также исключение дублирования между пакетом ГОБМП и ОСМС.

Как сообщает Минздрав, однопакетное  финансирование призвано обеспечить четкие границы и прозрачность перечня медуслуг, как для пациентов, так и для врачей, повысить доступность и качество медицинской помощи.

"Для перехода к единому пакету медицинской помощи Министерством и независимыми экспертами проведен всесторонний анализ всех видов услуг, в том числе и их стоимости. Главная цель - максимальный охват граждан системой ОСМС и обеспечение доступности для каждого гражданина страны", - сообщается в публикации.

Первое. Базовый пакет ПМСП в ГОБМП даст возможность получить медицинскую помощь при первичном обращении в ПМСП независимо от статуса застрахованности. В пакете ГОБМП остается доступ к обширному спектру медицинских услуг:

  • Вакцинация и онкоскрининги на раннюю диагностику.
  • Диагностика, лечение, лекарственная помощь при подозрении на социально-значимые заболевания.
  • Медицинская помощь при инфекционных заболеваниях.
  • Скорая медицинская помощь, паллиативная помощь, сестринский уход и другие виды медпомощи.

Второе. Правительством изначально предлагалось установить верхний предел для исчисления отчислений работодателей и взносов работников на ОСМС на уровне 50-кратного размера минимальной заработной платы.

С учетом рекомендаций депутатского корпуса принято решение снизить верхний предел для исчисления отчислений работодателей до 40 МЗП и работников до 20 МЗП.

Третье. Для привлекательности системы ОСМС введена норма по увеличению льготного периода для тех граждан, кто столкнулся с временными трудностями, остался без доходов.

Теперь граждане, которые самостоятельно и без перерывов платят взносы в течение пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев даже при временном отсутствии платежей. Раньше этот срок составлял всего три месяца.

Четвертое. В Предпринимательский кодекс вводится новая норма по наделению Комитета медицинского и фармацевтического контроля надзорной функцией для выявления нарушений в оказании медицинских услуг без разрешительных документов.

Пятое. Предусмотрена норма, расширяющая доступ граждан к операциям по трансплантации роговичной ткани и гемопоэтических стволовых клеток. Теперь данные виды медпомощи могут быть оказаны медицинскими организациями независимо от форм собственности, что позволит обеспечить доступность медицинской помощи и снизить длительность ожидания в таких операциях.

"Принятие данного законопроекта позволит расширить государственные гарантии - все граждане, независимо от наличия статуса застрахованности, смогут проходить бесплатную раннюю диагностику социально значимых заболеваний", - резюмирует Минздрав.

Еще отмечается, что Закон также направлен на укрепление финансовой устойчивости системы здравоохранения и "создание стимулов для полноценного участия граждан в системе ОСМС".

Также он предусматривает повышение ответственности местных исполнительных органов - за счет местных бюджетов будет обеспечено участие в системе ОСМС социально уязвимых категорий граждан.

Напомним, депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому предлагается пересмотреть пакеты медицинского страхования, в марте этого года. Тогда сообщалось, что проект закона предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза.

В конце апреля мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам ОСМС. Тогда же последовали разъяснения по сути предлагаемых законом новшеств.

О том, что пакеты ГОБМП и ОСМС хотят разделить в Казахстане, стало известно еще осенью прошлого года. В доводах Минздрав сообщал, что минимальный бесплатный пакет ГОБМП не сбалансирован с точки зрения возможностей и обязательств бюджета, что приводит к хроническому недофинансированию системы здравоохранения.

Ранее в начале сентября заместитель премьер-министра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова на заседании кабмина рассказала, какие изменения будут внесены в части оказания медпомощи населению. В частности, предлагалось внедрить единый пакет медпомощи.

До этого в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

Уже в этом году депутаты мажилиса указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании. Комментируя ситуацию, непривлекательность системы ОСМС для казахстанцев признали глава Минздрава и представитель Фонда медстрахования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2247285-deputaty-odobrili-vo-vtorom-chtenii-zakon-po-popravkam-v-osms-chto-on-menyaet/