Депутаты одобрили поправки в ОСМС: что изменится

Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам ОСМС. В их числе - создание единого пакета медпомощи за счет разграничения видов услуг, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса РК, депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам ОСМС.

Главное новшество - создание единого пакета медпомощи за счет разграничения видов услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе ОСМС.

В частности, с принятием законопроекта Министерство здравоохранения получит компетенцию по определению перечня заболеваний, по которым медпомощь будет оказываться в рамках ГОБМП (скорая, экстренная, паллиативная помощь, лечение инфекционных и социально-значимых заболеваний).

Также правительство предложило медуслуги первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) перенести из пакета ГОБМП в пакет ОСМС.

К примеру, приемы узких специалистов, медицинская реабилитация, профилактические осмотры, иммунизация, мероприятия по охране репродуктивного здоровья будут оказываться в рамках ОСМС.

Депутаты не поддержали такой подход, предложив сохранить в пакете ГОБМП базовый перечень медуслуг ПМСП: услуги по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний.

То есть люди, которые имеют такие заболевания, как туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты, цирроз печени, психические, поведенческие расстройства (заболевания), острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев), инсульты (в течение одного года), аутоиммунные заболевания, эпилепсия и другие, будут гарантированно бесплатно получать весь объем медпомощи.

Также по инициативе депутатов в целях обеспечения доступа к медпомощи всем гражданам независимо от их статуса застрахованности в пакете ГОБМП сохраняется базовая медпомощь при первичном обращении. То есть каждому гражданину при обращении в поликлинику будет оказан первичный прием врача.

Законопроект направлен также на обеспечение охвата системой ОСМС незастрахованного населения.

Для этого предлагается уплату взносов за безработных и неработающих лиц, относящихся к категориям "Д" и "Е" (кризисному и экстренному уровням социального благополучия), производить за счет местного бюджета.

Предусмотрено и увеличение верхнего ограничения на доход работников, с которого уплачиваются взносы и отчисления в систему ОСМС, с 10 до 50 МЗП. Однако в целях снижения нагрузки на фонд оплаты труда депутаты предложили установить верхний порог в размере 20 МЗП для работников и 40 МЗП - для работодателей.

Также планируется поэтапное увеличение взносов государства из республиканского бюджета на ОСМС.

Отметим, что до утверждения правок законопроект должны утвердить еще во втором чтении в мажилисе, затем - в сенате, и лишь затем его передадут на подпись президенту. После этого правки будут считаться утвержденными.

Напомним, депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому предлагается пересмотреть пакеты медицинского страхования, в марте этого года. Тогда сообщалось, что проект закона предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза.

О том, что пакеты ГОБМП и ОСМС хотят разделить в Казахстане, стало известно еще осенью прошлого года. В доводах Минздрав сообщал, что минимальный бесплатный пакет ГОБМП не сбалансирован с точки зрения возможностей и обязательств бюджета, что приводит к хроническому недофинансированию системы здравоохранения.

Ранее в начале сентября заместитель премьер-министра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова на заседании кабмина рассказала, какие изменения будут внесены в части оказания медпомощи населению. В частности, предлагалось внедрить единый пакет медпомощи.

До этого в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

Уже в этом году депутаты мажилиса указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании. Комментируя ситуацию, непривлекательность системы ОСМС для казахстанцев признали глава Минздрава и представитель Фонда медстрахования.