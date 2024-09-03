Единый пакет медпомощи внедрят в Казахстане

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова на заседании кабмина рассказала, какие изменения будут внесены в части оказания медпомощи населению, передает корреспондент NUR.KZ.

Основные изменения в сфере здравоохранения, по словам Тамары Дейсеновой, будут касаться объемов медпомощи населению.

"Подготовлен проект закона, предусматривающий формирование единого пакета медпомощи, состоящий из гарантированного базового и страхового пакетов. При этом формируемый пакет потребует соответствующего уровня фондирования. В этой связи в проекте будут также предусмотрены меры по обеспечению финансовой устойчивости системы", - отметила она.

Это касается уплаты взносов за зарегистрированных безработных за счет местного бюджета и изменения параметров системы в части верхнего порога и ставок отчислений в Фонд медицинского страхования.

"Минздравом проект закона подготовлен. Планируется его внесение до конца текущего месяца", - резюмировала Дуйсенова.

Напомним, создать единую государственную медицинскую информационную систему предложил вчера в рамках послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

Добавим, 28 августа Минздрав вынес на обсуждение поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Предложенный ведомством порядок действий предполагает самостоятельное получение гражданами из ЕНПФ информации о сумме пенсионных накоплений, доступных для изъятия, и подачи электронного заявления на единовременную пенсионную выплату на лечение, с указанием суммы и цели использования.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 12 сентября 2024 года.