Единый пакет медпомощи внедрят в Казахстане
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Заместитель премьер-министра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова на заседании кабмина рассказала, какие изменения будут внесены в части оказания медпомощи населению, передает корреспондент NUR.KZ.
Основные изменения в сфере здравоохранения, по словам Тамары Дейсеновой, будут касаться объемов медпомощи населению.
"Подготовлен проект закона, предусматривающий формирование единого пакета медпомощи, состоящий из гарантированного базового и страхового пакетов. При этом формируемый пакет потребует соответствующего уровня фондирования. В этой связи в проекте будут также предусмотрены меры по обеспечению финансовой устойчивости системы", - отметила она.
Это касается уплаты взносов за зарегистрированных безработных за счет местного бюджета и изменения параметров системы в части верхнего порога и ставок отчислений в Фонд медицинского страхования.
"Минздравом проект закона подготовлен. Планируется его внесение до конца текущего месяца", - резюмировала Дуйсенова.
Напомним, создать единую государственную медицинскую информационную систему предложил вчера в рамках послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.
Добавим, 28 августа Минздрав вынес на обсуждение поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Предложенный ведомством порядок действий предполагает самостоятельное получение гражданами из ЕНПФ информации о сумме пенсионных накоплений, доступных для изъятия, и подачи электронного заявления на единовременную пенсионную выплату на лечение, с указанием суммы и цели использования.
Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 12 сентября 2024 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2156592-edinyy-paket-medpomoshchi-vnedryat-v-kazahstane/