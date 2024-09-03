Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Единый пакет медпомощи внедрят в Казахстане

Опубликовано:

Палата в больнице
Больничная палата. Иллюстративное фото: Semen Salivanchuk / Getty Images

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова на заседании кабмина рассказала, какие изменения будут внесены в части оказания медпомощи населению, передает корреспондент NUR.KZ.

Основные изменения в сфере здравоохранения, по словам Тамары Дейсеновой, будут касаться объемов медпомощи населению.

"Подготовлен проект закона, предусматривающий формирование единого пакета медпомощи, состоящий из гарантированного базового и страхового пакетов. При этом формируемый пакет потребует соответствующего уровня фондирования. В этой связи в проекте будут также предусмотрены меры по обеспечению финансовой устойчивости системы", - отметила она.

Это касается уплаты взносов за зарегистрированных безработных за счет местного бюджета и изменения параметров системы в части верхнего порога и ставок отчислений в Фонд медицинского страхования.

"Минздравом проект закона подготовлен. Планируется его внесение до конца текущего месяца", - резюмировала Дуйсенова.

Напомним, создать единую государственную медицинскую информационную систему предложил вчера в рамках послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

Добавим, 28 августа Минздрав вынес на обсуждение поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Предложенный ведомством порядок действий предполагает самостоятельное получение гражданами из ЕНПФ информации о сумме пенсионных накоплений, доступных для изъятия, и подачи электронного заявления на единовременную пенсионную выплату на лечение, с указанием суммы и цели использования.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 12 сентября 2024 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2156592-edinyy-paket-medpomoshchi-vnedryat-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie