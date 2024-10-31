"Дублирование медпомощи": пакеты ГОБМП и ОСМС хотят разделить в Казахстане

Министерство здравоохранения предлагает со временем перейти на Единый пакет медстрахования. Проект документа опубликован на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Министерство здравоохранения подготовило консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного медицинского страхования".

Как отмечается в документе, причинами вносимых поправок являются:

отсутствие четкого разграничения пакетов гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - ОСМС);

минимальный бесплатный пакет ГОБМП не сбалансирован с точки зрения возможностей и обязательств бюджета, что приводит к хроническому недофинансированию системы здравоохранения;

отсутствует существенное повышение качества и доступности медицинской помощи, несмотря на рост бюджета здравоохранения вдвое с момента внедрения обязательного социального медицинского страхования;

имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли.

Сообщается, что сейчас в Казахстане функционирует смешанная модель медицинского страхования. И, согласно поручению главы государства народу Казахстана, озвученному в послании от 2 сентября, в Казахстане завершена работа по формированию Единого пакета медпомощи, направленная на исключение дублирования гарантированных и страховых медицинских услуг, а также на простоту и понятность его восприятия гражданами.

Внедрение Единого пакета предлагается осуществить в 2 этапа:

с 2026 года путем переноса второй части обязательств с пакета ГОБМП в пакет ОСМС;

с 2027 года – полного внедрения нового Единого пакета медицинской помощи.

Как отмечается в документе, к 2027 году все заболевания, подлежащие динамическому наблюдению, и 7 групп социально значимых заболеваний, первичная медико-санитарная помощь предлагаются к переносу в пакет ОСМС.

В пакет ГОБМП в свою очередь будут включены объемы медицинской помощи онкогематологическим пациентам, скрининги на онкозаболевания и консультативно-диагностическая помощь при подозрении на весь перечень социально значимых заболеваний для обеспечения ранней профилактики.

Предлагается к 2027 году оставить финансирование в рамках пакета ГОБМП на оказание медицинской помощи только при следующих социально значимых заболеваниях:

Туберкулез;

ВИЧ;

Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;

Злокачественные новообразования;

Психические, поведенческие расстройства;

Орфанные заболевания;

Острый инфаркт миокарда;

Экстракраниальные заболевания брахицефальных артерий (Инсульты).

В рамках ГОБМП с 2027 года специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме будет оказываться незахстрахованным в системе ОСМС лицам только при состояниях, угрожающих жизни.

Также, в пакет ГОБМП будут включены объемы медицинской помощи онкогематологическим пациентам, скрининги на онкологические заболевания и консультативно-диагностическая помощь при подозрении на весь перечень социально значимых заболеваний для обеспечения ранней профилактики.

К 2027 году вся медицинская помощь при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению и социально значимых заболеваний (сверх ГОБМП), высокотехнологичная медицинская помощь, а также ПМСП предлагаются к переносу в пакет ОСМС.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 21 ноября.

В начале сентября заместитель премьер-министра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова на заседании кабмина рассказала, какие изменения будут внесены в части оказания медпомощи населению. В частности, предлагалось внедрить единый пакет медпомощи.

Отметим также, что в ходе послания в сентябре Токаев предлагал создать единую государственную медицинскую информационную систему.

Напомним, что в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

В сентябре Министерство здравоохранения сообщило, что в 2025 году отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз для некоторых казахстанцев.

А накануне министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать повышения размеров взносов на ОСМС.

Согласно данным на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) действует с 1 января 2020 года.

Основные принципы системы ОСМС:

социальная ориентированность – за 11 млн граждан из 15 льготных категорий взносы платит государство;

солидарная ответственность – за здоровье населения несут ответственность государство, работодатели и граждане;

равный доступ к медпомощи – каждый застрахованный имеет право на необходимый объем медицинской помощи независимо от размера оплачиваемых взносов;

деньги идут за пациентом – пациент может выбрать по своему предпочтению медицинскую организацию для получения медицинской услуги, если она является поставщиком Фонда;

защита прав пациента – Фонд производит оплату медорганизациям за медуслуги только после проведения мониторинга качества и объема оказанной медпомощи.

При этом гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) за счет бюджетных средств предоставляется:

гражданам Республики Казахстан,

кандасам,

беженцам,

иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство),

на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство), лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

ГОБМП оказывается гражданам независимо от статуса застрахованности.