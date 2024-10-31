"Дублирование медпомощи": пакеты ГОБМП и ОСМС хотят разделить в Казахстане
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Министерство здравоохранения предлагает со временем перейти на Единый пакет медстрахования. Проект документа опубликован на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.
Министерство здравоохранения подготовило консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного медицинского страхования".
Как отмечается в документе, причинами вносимых поправок являются:
- отсутствие четкого разграничения пакетов гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - ОСМС);
- минимальный бесплатный пакет ГОБМП не сбалансирован с точки зрения возможностей и обязательств бюджета, что приводит к хроническому недофинансированию системы здравоохранения;
- отсутствует существенное повышение качества и доступности медицинской помощи, несмотря на рост бюджета здравоохранения вдвое с момента внедрения обязательного социального медицинского страхования;
- имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли.
Сообщается, что сейчас в Казахстане функционирует смешанная модель медицинского страхования. И, согласно поручению главы государства народу Казахстана, озвученному в послании от 2 сентября, в Казахстане завершена работа по формированию Единого пакета медпомощи, направленная на исключение дублирования гарантированных и страховых медицинских услуг, а также на простоту и понятность его восприятия гражданами.
Внедрение Единого пакета предлагается осуществить в 2 этапа:
- с 2026 года путем переноса второй части обязательств с пакета ГОБМП в пакет ОСМС;
- с 2027 года – полного внедрения нового Единого пакета медицинской помощи.
Как отмечается в документе, к 2027 году все заболевания, подлежащие динамическому наблюдению, и 7 групп социально значимых заболеваний, первичная медико-санитарная помощь предлагаются к переносу в пакет ОСМС.
В пакет ГОБМП в свою очередь будут включены объемы медицинской помощи онкогематологическим пациентам, скрининги на онкозаболевания и консультативно-диагностическая помощь при подозрении на весь перечень социально значимых заболеваний для обеспечения ранней профилактики.
Предлагается к 2027 году оставить финансирование в рамках пакета ГОБМП на оказание медицинской помощи только при следующих социально значимых заболеваниях:
- Туберкулез;
- ВИЧ;
- Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;
- Злокачественные новообразования;
- Психические, поведенческие расстройства;
- Орфанные заболевания;
- Острый инфаркт миокарда;
- Экстракраниальные заболевания брахицефальных артерий (Инсульты).
В рамках ГОБМП с 2027 года специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме будет оказываться незахстрахованным в системе ОСМС лицам только при состояниях, угрожающих жизни.
Также, в пакет ГОБМП будут включены объемы медицинской помощи онкогематологическим пациентам, скрининги на онкологические заболевания и консультативно-диагностическая помощь при подозрении на весь перечень социально значимых заболеваний для обеспечения ранней профилактики.
К 2027 году вся медицинская помощь при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению и социально значимых заболеваний (сверх ГОБМП), высокотехнологичная медицинская помощь, а также ПМСП предлагаются к переносу в пакет ОСМС.
Документ вынесен на публичное обсуждение до 21 ноября.
В начале сентября заместитель премьер-министра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова на заседании кабмина рассказала, какие изменения будут внесены в части оказания медпомощи населению. В частности, предлагалось внедрить единый пакет медпомощи.
Отметим также, что в ходе послания в сентябре Токаев предлагал создать единую государственную медицинскую информационную систему.
Напомним, что в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.
В сентябре Министерство здравоохранения сообщило, что в 2025 году отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз для некоторых казахстанцев.
А накануне министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать повышения размеров взносов на ОСМС.
Согласно данным на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) действует с 1 января 2020 года.
Основные принципы системы ОСМС:
- социальная ориентированность – за 11 млн граждан из 15 льготных категорий взносы платит государство;
- солидарная ответственность – за здоровье населения несут ответственность государство, работодатели и граждане;
- равный доступ к медпомощи – каждый застрахованный имеет право на необходимый объем медицинской помощи независимо от размера оплачиваемых взносов;
- деньги идут за пациентом – пациент может выбрать по своему предпочтению медицинскую организацию для получения медицинской услуги, если она является поставщиком Фонда;
- защита прав пациента – Фонд производит оплату медорганизациям за медуслуги только после проведения мониторинга качества и объема оказанной медпомощи.
При этом гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) за счет бюджетных средств предоставляется:
- гражданам Республики Казахстан,
- кандасам,
- беженцам,
- иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство),
- лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).
Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.
ГОБМП оказывается гражданам независимо от статуса застрахованности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2181321-dublirovanie-medpomoshchi-pakety-gobmp-i-osms-hotyat-razdelit-v-kazahstane/