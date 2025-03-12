Взносы за ОСМС хотят пересмотреть в Казахстане

Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому предлагается пересмотреть пакеты медицинского страхования, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования".

Депутат Асхат Аймагамбетов сообщил, что документ разработан для реализации послания главы государства.

"Проект закона предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза. Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП.

А также уплата взносов ОСМС за безработных и лиц, относящихся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия, будет осуществляться за счет средств местного бюджета",- сказал он.

В начале этого года глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что взносы работников и работодателей останутся неизменными. Однако предлагалось увеличить порог отчислений для работников, которые получают заработную плату свыше 850 тысяч тенге.

Напомним, в конце января этого года депутаты мажилиса указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании. Комментируя ситуацию, непривлекательность системы ОСМС для казахстанцев признали глава Минздрава и представитель Фонда медстрахования.

А депутат Бакытжан Базарбек и вовсе возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии.

Кроме того, член Высшей аудиторской палаты указал на дисбалансы, выявленные в ходе аудита активов Фонда медстрахования: он заявил, что ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.

В июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

Добавим, мы писали, что взносы на обязательное социальное медицинское страхование в Казахстане в 2025 году вырастут только для государства. Сколько будут платить работники и работодатели, читайте здесь.