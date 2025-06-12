Элитное жилье чиновников в Дубае: в АФМ объяснили, почему до сих пор не проверена законность покупок

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в кулуарах круглого стола в Астане высказался о возможности проверок квартир некоторых казахстанских чиновников в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему не разобрались до сих пор с этой недвижимостью и не выяснили законность ее приобретения.

"Да, конечно, АФМ заинтересовано, если у вас есть конкретная информация о том, что эти активы были добыты преступным путем, можете предоставить эту информацию, мы (проверим - прим. ред.).

Но мы не уполномоченный орган, чтобы проводить какие-либо проверки, для этого есть специальные уполномоченные органы, которые проводят проверку, пишут соответствующие заключения либо акты и предоставляют нам.

Если такие акты либо заключения к нам поступят, то мы обязательно дадим правовую оценку и примем процессуальное решение", - сказал в ответ Женис Елемесов.

Второй путь, по его словам, - финансовый мониторинг.

"У нас есть субъекты финансового мониторинга, и ежедневно все транзакции, которые проходят, все операции, которые проходят, они если превышают пороговое значение или имеют признаки подозрительных операций, то эта информация предоставляется нашему агентству, мы далее проводим анализ углубленный, и если результаты этого анализа покажут, что там есть признаки уголовно-наказуемого деяния, то далее они передаются в соответствующий правоохранительный орган и дается правовая оценка", - пояснил он.

Добавим, ранее в марте зампредседателя Антикора также высказался о возможности возврата активов казахстанских чиновников из ОАЭ. По его словам, правоохранительные органы, в том числе Антикор, занимаются возвратом активов только в рамках расследуемых уголовных дел.

Напомним, осенью прошлого года спикер казахстанского Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался о возврате незаконных активов чиновников из ОАЭ, отметив, что около 1500 казахстанцев имеют в Дубае разные дома и другое имущество.

Также напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

В конце сентября сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.

В середине октября 2023 года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.

А в январе этого года Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что за прошедший 2024 год Казахстану были возвращены активы на 428,7 млрд тенге.