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Имеют недвижимость в Дубае: вернут ли активы казахстанских чиновников из ОАЭ

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Мужчина в костюме
Чиновник. Иллюстративное фото: NanoStockk / Getty Images

Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции в кулуарах сената высказался о возможности возврата активов казахстанских чиновников из ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Куракбаев заявил, что правоохранительные органы, в том числе Антикор, занимаются возвратом активов только в рамках расследуемых уголовных дел.

"Здесь нужно исходить из предиката… я объясню: виновное лицо, если совершило хищение бюджетных средств, или занималось систематическим получением взяток и другими коррупционными правонарушениями, на преступные доходы от которых приобрело недвижимость, будь это в Казахстане или за рубежом, - только в этом случае начинается процедура возвращения этих активов, и только в рамках уголовного дела и в рамках УПК мы обязаны заниматься возвращением и доказывать, что он приобрел на преступные средства это имущество", - сказал он.

"А если у кого-то из нас, или у вас будет просто имущество за рубежом, то мы не имеем (права - прим. ред.), мы не вправе без решения суда отбирать это имущество", - добавил Дархан Куракбаев.

Напомним, осенью прошлого года спикер казахстанского Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался о возврате незаконных активов чиновников из ОАЭ, отметив, что около 1500 казахстанцев имеют в Дубае разные дома и другое имущество.

Также напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

В конце сентября сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.

В середине октября 2023 года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.

А в январе этого года Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что за прошедший 2024 год Казахстану были возвращены активы на 428,7 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2229653-imeyut-nedvizhimost-v-dubae-vernut-li-aktivy-kazahstanskih-chinovnikov-iz-oae/