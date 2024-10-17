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Сколько казахстанцев имеют недвижимость в Дубае, рассказал Ашимбаев

Опубликовано:

Дубай
Дубай. Иллюстративное фото: pexels.com

Спикер казахстанского Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался о возврате незаконных активов чиновников из ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев заверил, что этот вопрос будет рассмотрен в рамках закона.

"Если эти активы получены незаконно, они (владельцы – прим. ред.) будут внесены в список или будет проведена конкретная работа по проверке, как эти активы были получены, и в дальнейшем будут приняты соответствующие решения в рамках закона.

Поэтому все будет происходить в правовом поле. Насколько мне известно, около 1500 казахстанцев имеют в Дубае разные дома и другое имущество. И было бы преувеличением очернить их всех", – указал он.

По его словам, среди владельцев недвижимости в Дубае могут быть предприниматели, граждане, которые занимаются своей профессией и получают законный доход, на который и было надлежащим образом приобретено это имущество.

"Здесь может быть преувеличением (считать - прим. ред.), что все они нарушили закон. Поэтому вчера в Генпрокуратуру поступила информация о том, что эти вопросы рассматриваются соответствующим комитетом в рамках закона", – заверил спикер сената.

Напомним, 14 октября сообщалось, что специальный государственный фонд пополнили суммой в 177 млрд тенге, полученных за счет возвращенных государству средств и активов. Среди реализованных активов две виллы, административное здание, жилой дом, квартира, земельный участок и два люксовых автомобиля.

Также напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

В конце сентября сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.

В середине октября 2023 года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.

В конце ноября экс-премьер страны Алихан Смаилов сообщал, что в Казахстане вернули 1 трлн тенге активов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175621-skolko-kazahstancev-imeyut-nedvizhimost-v-dubae-rasskazal-ashimbaev/

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