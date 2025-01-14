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Казахстанца осудили за участие в военных действиях в Украине

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

Житель Жезказгана получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что принимал участие в военных действиях в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на суды области Ұлытау.

Как сообщается в Telegram-канале судов региона, Сатпаевский горсуд вынес приговор в отношении казахстанца, совершившего тяжкое преступление против мира и безопасности человечества. Оно, как отметили в суде, выражалось в умышленном и неправомерном участии в вооруженном конфликте и военных действиях на территории иностранного государства без признаков наемничества.

По данным суда, осенью 2022 года казахстанец, находясь в Жезказгане, начал вынашивать идею выезда за рубеж для участия в вооруженном конфликте в составе частной военной компании "В".

Мужчина установил связь с представителями ЧВК и в ноябре 2022 года добрался из Жезказгана в Петропавловск, а оттуда пересек границу на такси. Далее, связавшись с представителем ЧВК, он, по данным суда, добрался до Краснодара, где на такси направился в сторону населенного пункта "Молькино" Краснодарского края в расположение учебно-тренировочного лагеря ЧВК, где и заключил контракт с представителями ЧВК о вступлении в их ряды для участия в вооруженном конфликте.

Обвиняемому, по данным суда, предлагался ежемесячный оклад в размере 240 тысяч российских рублей, а также, в случае его гибели, ему обещали финансовую компенсацию в размере 5 млн российских рублей.

Так, с декабря 2022 года по июль 2023 казахстанец продолжал участвовать в военных действиях. В том же году мужчина, по данным суда, вернулся в Казахстан.

"Таким образом, "Г" совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 172 УК РК. Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно статье 172 Уголовного кодекса РК, умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстан в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества наказывается лишением свободы на срок от 5 до 9 лет.

Напомним, в конце апреля 2023 года сообщалось о другом казахстанце, который учился в университете в Томске и вступил в ЧВК "Вагнер".

Первоначально распространялась информация, что его якобы похитили в России, чтобы отправить на войну в Украину. Но позже в МИД РК сообщили, что, по имеющимся данным, молодой человек добровольно подписал контракт с ЧВК.

Позже это прокомментировал представитель МИД.

"Гражданин РК вступил в ряды ЧВК "Вагнер" по собственному желанию. Естественно, мне хотелось бы предупредить, что все граждане, которые намерены или думают пойти вступить в ряды, - им грозит от 5 до 9 лет тюрьмы", - заявил Айбек Смадияров.

Кроме того, сообщалось, что вступивший в ряды ЧВК "Вагнер" казахстанец был не годен для службы в Казахстане.

Ранее мы также писали, что в Караганде суд вынес приговор казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер". Мужчину осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211510-kazahstanca-osudili-za-uchastie-v-voennyh-deystviyah-v-ukraine/

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