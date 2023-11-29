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Вступившему в ЧВК "Вагнер" казахстанцу огласили приговор в Караганде

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Полицейский закрывает камеру
Камера. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Караганде суд вынес приговор казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер". Мужчину осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщили в Казыбекбийском районном суде города Караганды, жителю региона были предъявлены обвинения по части 3 статьи 170 УК РК, а именно в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства.

"Ш. в марте текущего года, находясь у себя дома в поселке Топар Карагандинской области, через социальную сеть ВК узнал и в дальнейшем согласился за хорошее денежное вознаграждение вступить в частную военную компанию "Вагнер" для участия в боевых действиях на территории Украины.

В дальнейшем, выехав на территорию России, вступил в ряды вышеуказанной ЧВК, где осуществлял военную подготовку.

В конце апреля направлен в город Бахмут, расположенный на территории Украины, где принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушения территориальной целостности Украины, в процессе чего был ранен и комиссован", – говорится в публикации.

В суде отметили, что, кроме признательных показаний подсудимого, его вина в совершении преступления подтверждается письменными материалами дела, которые никем не оспариваются и признаются достоверными, относимыми и допустимыми.

Приговором суда мужчине назначили 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наемника.

Данный приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, в конце апреля сообщалось о другом казахстанце, который учился в университете в Томске и вступил в ЧВК "Вагнер".

Первоначально распространялась информация о том, что его якобы похитили в России, чтобы отправить на войну в Украину. Но позже в МИД РК сообщили, что, по имеющимся данным, молодой человек добровольно подписал контракт с ЧВК.

Позже это прокомментировал представитель МИД.

"Гражданин РК вступил в ряды ЧВК "Вагнер" по собственному желанию. Естественно, мне хотелось бы предупредить, что все граждане, которые намерены или думают пойти вступить в ряды, – им грозит от 5 до 9 лет тюрьмы", – заявил Айбек Смадияров.

Кроме того, сообщалось, что вступивший в ряды ЧВК "Вагнер" казахстанец был не годен для службы в Казахстане.

Отметим, как пишет Deutsche Welle, частная военная компания (ЧВК) Вагнера или группа Вагнера – это неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048204-vstupivshemu-v-chvk-vagner-kazahstantsu-oglasili-prigovor-v-karagande/

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