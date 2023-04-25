Вступивший в ряды ЧВК "Вагнер" казахстанец был негоден для службы в Казахстане, заявил Абубакиров

Военный. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в СЦК представителей ВС РК попросили прокомментировать вступление казахстанца в ряды ЧВК "Вагнер" в России, передает корреспондент NUR.KZ.

"По данному гражданину – он был негодным в рядах ВС РК. Что касается основной информации, есть другие органы, которые этим занимаются, и они дадут правовую оценку действиям данного гражданина – Минобороны, я думаю", – заявил замглавнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК Каныш Абубакиров.

Напомним, что информацию о вступлении казахстанцы в ряды российской частной военной компании "Вагнер" прокомментировали в МИД Казахстана – сообщалось, что гражданин добровольно подписал контракт.

Также в МИД сообщили, что по возвращению в Казахстан молодого человека ждет уголовное преследование – ему может грозить от 5 до 9 лет лишения свободы.

Между тем, как пишет Deutsche Welle, частная военная компания (ЧВК) Вагнера или группа Вагнера – это неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018178-vstupivshiy-v-ryady-chvk-vagner-kazahstanets-byl-negoden-dlya-sluzhby-v-kazahstane-zayavil-abubakirov/