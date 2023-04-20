МИД: Казахстанец вступил в ЧВК "Вагнер"

Пистолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанец вступил в ЧВК "Вагнер", об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Сегодня на портале Ratel.kz появилась информация о том, что казахстанца якобы похитили в Российской Федерации для того, чтобы отправить на войну в Украину. Родственники парня сообщали о том, что его включили в состав ЧВК "Вагнер", пишет издание, при этом сам молодой человек учился в университете в Томске. Также говорится о том, что парень отправился в Кубань к девушке, после чего пропал.

"Мама сразу же созвонилась с его другом-студентом в Томске и с девушкой из Кубани, из чего выяснила, что его забрали вербовщики и увезли в н.п. Молькин. Она немедленно вылетела в Краснодар и все это время безуспешно пыталась вытащить его оттуда, но ей лишь удалось 9 апреля добиться краткой встречи с ним на КПП под присмотром и с участием его командира, при котором за 5 минут ни о чем толком не удалось поговорить.

Сын сказал, что никаких контрактов не подписывал и от гражданства РК не отказывался. А сегодня пришло сообщение, что уже 12 апреля его увезли в район боевых действий", - приводит издание слова родственников парня.

Корреспондент NUR.KZ обратился в МИД РК за комментарием.

"По имеющимся данным, указанный в статье гражданин добровольно подписал контракт с ЧВК Вагнер. Посольство РК в Москве по первому же обращению родственников данного гражданина направило соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации. Информация проверяется. Консул на постоянной связи с родными гражданина", - сообщили в пресс-службе МИД.

Что такое ЧВК "Вагнер"?

Как сообщается на сайте Deutsche Welle, частная военная компания (ЧВК) Вагнера или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории.

Что грозит за участие в военных конфликтах других стран?

Участие в иностранных вооруженных конфликтах является уголовно наказуемым преступлением. Статья 172 УК РК гласит: это - умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества.

Согласно санкции статьи, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017542-mid-kazahstanets-vstupil-v-chvk-vagner/