Токаев встретился с миротворцами, вернувшимися с Голанских высот (фото)

Касым-Жомарт Токаев встретился с офицерами и солдатами, успешно служившими в составе Национальных миротворческих сил, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, президент подчеркнул, что они на высоком уровне выполнили ответственную миссию, возложенную на нашу страну. Они продемонстрировали настоящий образец мужества и храбрости, упрочив авторитет казахстанской армии и всего государства.

"Быть миротворцем - значит быть посланником мира. Это огромная честь и высокая ответственность. Задача, которую под силу выполнить только по-настоящему смелым воинам. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Вы знаете, что нынешняя ситуация в мире очень сложная. Происходят различные конфликты. К сожалению, не все можно решить путем переговоров. В таких условиях возрастает особая роль миротворческих сил. Казахстан - мирная страна. Мы поддерживаем все инициативы, направленные на обеспечение глобальной стабильности", - заявил Верховный главнокомандующий.

Токаев встретился с миротворцами. Фото: Акорда

Токаев встретился с миротворцами. Фото: Акорда

Президент напомнил, что, начиная с 2014 года вооруженные силы Казахстана принимают участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. Восемьдесят наших граждан принимали участие в нескольких миссиях в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. Около 700 военнослужащих были задействованы в специальных операциях ООН. Глава государства особо отметил, что в их числе есть наши отважные соотечественницы, продолжающие славный путь Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что не всем странам удается стать участниками миротворческих сил. Он отметил, что такая возможность позволила армии Казахстана сделать в прошлом году еще один исторический шаг.

Президент бітімгерлер кездесті. Фото: akorda.kz

"Впервые Казахстан самостоятельно осуществил миротворческие миссии. Благодаря операции на Голанских высотах наше взаимодействие с ООН вышло на качественно новый уровень. Казахстан вошел в число государств, имеющих полноценный миротворческий контингент. Мы одна из стран в Центральной Азии, имеющая большой опыт в этой области", - сказал он.

Верховный главнокомандующий отметил, что отдельного внимания заслуживает задача, направленная на подготовку военнослужащих по выполнению важных миссий. По его словам, за короткий срок была проведена качественная работа по обучению бойцов и оснащению их снаряжением, соответствующим международным стандартам.

"Это показатель готовности, что армия Казахстана способна выполнять самые сложные задачи. В решающий момент конфликта в Сирии вы действовали прагматично и решительно, и тем самым подтвердили высокий уровень профессионализма казахстанской армии. Тогда все мировое сообщество стало свидетелем высокого духа и мужества казахского воина. Вы несли службу в горячих точках, проявили огромное мужество и приобрели богатый опыт. Теперь необходимо передать ваши знания и другим военнослужащим. Важно внедрить новые навыки, полученные в ходе миротворческих миссий, в систему национальной военной подготовки", – сказал глава государства.

Токаев встретился с миротворцами. Фото: Акорда

Токаев встретился с миротворцами. Фото: Акорда

Токаев встретился с миротворцами. Фото: Акорда

Сегодня 158 казахстанцев несут службу в составе миротворческих сил в Африке и на Ближнем Востоке. В будущем планируется участвовать и в других миссиях в рамках Организации Объединенных Наций. Казахстан продолжит вносить свой вклад в укрепление мира и согласия для всего человечества.

"Вооруженные Силы - это одна из главных опор суверенитета и Независимости нашей страны. Сильная армия базируется, в первую очередь, на моральном духе солдат и офицеров, их высоком профессионализме, безупречной выучке, неукоснительном соблюдении дисциплины, чистоты и порядка. Армия является настоящей школой мужества, чести и достоинства. Вы показываете подлинный пример патриотизма, верности долгу и присяге. Ваша безупречная служба - достойный пример для подрастающего поколения.

Будучи главой государства, я уделяю особое внимание сфере безопасности и правопорядка. Недавно в Акорде мы чествовали сотрудников силовых структур, занявших призовые места на престижных международных соревнованиях спецназа. В целом, авторитет и уровень подготовки наших воинских подразделений и силовых структур неуклонно растет.

Правоохранительные и специальные органы показывают свою эффективность в борьбе с преступностью, пресечении терроризма и наркобизнеса. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя, впереди большая работа по укреплению обороноспособности нашего государства", - заявил он.

Токаев встретился с миротворцами. Фото: Акорда

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, государство прилагает все усилия, чтобы сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни.

"Закон и Порядок", патриотизм и ответственность - это основополагающие ценности не только для людей в форме, но и для всех наших граждан. Важно, чтобы эти созидательные принципы были глубоко укоренены в обществе на пути построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана", - подытожил президент.

В завершение глава государства поблагодарил участников встречи за безупречное исполнение воинского долга и выразил признательность их родным и близким за поддержку.

"Казахи говорят: "Ердің ісі - елдің ісі". Вы высоко несете знамя патриотизма и героизма. Уверен, что продолжите усердно трудиться, защищая нашу священную Родину. Пусть растет слава армии Казахстана!" - заявил президент.

Награждение миротворцев. Фото: Акорда

Затем Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды военнослужащим за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении группы военнослужащих, которые вернулись с миротворческой миссии на Голанских высотах, госнаградами.

Ранее в Алматы состоялась торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты.

До этого сообщалось, что Казахстан официально сменил миротворческий контингент на Голанских высотах, завершившие миссию возвращаются на родину.

В марте 2024 года военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар. Казахстанский отряд состоял из 139 военнослужащих.

В декабре прошлого года после захвата столицы Сирии повстанцами в Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах.

Позднее, в начале февраля этого года, командующий миротворческой миссией, генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии на Голанских высотах.

Зимой этого года депутаты поддержали законопроект о ратификации меморандума между Казахстаном и ООН касательно миротворцев, направленных на Голанские высоты. Согласно документу, ООН вернет Казахстану по 1,5 тысячи долларов за каждого миротворца.

Отметим, что Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона.