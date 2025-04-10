"Свидетельство авторитета": Казахстан отправил второй состав миротворцев на Голанские высоты

В Алматы состоялась торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РК, в Алматы на базе Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова прошла торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты для службы в составе миссии "Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением".

С напутственным словом к миротворцам обратился заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Он подчеркнул значение участия Казахстана в деле поддержания международной безопасности.

"Самостоятельное развертывание миротворческого контингента на Голанских высотах - свидетельство авторитета Республики Казахстан и ее Вооруженных сил на мировой арене. Наш контингент, подготовленный и оснащенный по международным стандартам, готов к выполнению возложенных задач в рамках мандата миссии ООН", - подчеркнул он.

В торжественной обстановке военнослужащие во главе с командиром второго миротворческого контингента подполковником Жанибеком Нурлановым прошли торжественным маршем по плацу. В Дамаск отправляются 139 военнослужащих Вооруженных сил, которые сменят состав первого контингента.

Миротворцы. Фото: Министерство обороны РК

Проводы миротворцев. Фото: Министерство обороны РК

"Все военнослужащие миротворческого контингента зачислены на добровольной основе. Среди них есть две женщины. Отбор проводился по результатам всесторонней подготовки, учитывались как профессиональные, так и моральные качества кандидатов. Мы уверены, что наш контингент готов к выполнению всех поставленных задач в рамках мандата ООН", - отметил начальник Центра миротворческих операций Министерства обороны РК подполковник Валихан Байкенов.

Миротворцы. Фото: Министерство обороны РК

Казахстанские миротворцы будут выполнять задачи по обеспечению режима прекращения огня, патрулированию, охране блокпостов, уничтожению взрывоопасных предметов, а также сопровождению и эвакуации персонала ООН.

Отмечается, что первый состав контингента за время службы на Голанских высотах успешно выполнил все поставленные задачи, получив высокую оценку от руководства миссии и Секретариата ООН.

Напомним, в феврале депутаты поддержали законопроект о ратификации меморандума между Казахстаном и ООН касательно миротворцев, направленных на Голанские высоты. Согласно документу, ООН вернет Казахстану по 1,5 тысячи долларов за каждого миротворца.

Отметим, что Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона.

Напомним, в марте 2024 года военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар. Казахстанский отряд состоял из 139 военнослужащих.

В декабре прошлого года после захвата столицы Сирии повстанцами в Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах.

Позднее, в начале февраля этого года, командующий миротворческой миссией, генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии на Голанских высотах.