"Свидетельство авторитета": Казахстан отправил второй состав миротворцев на Голанские высоты
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В Алматы состоялась торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.
Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РК, в Алматы на базе Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова прошла торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты для службы в составе миссии "Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением".
С напутственным словом к миротворцам обратился заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Он подчеркнул значение участия Казахстана в деле поддержания международной безопасности.
"Самостоятельное развертывание миротворческого контингента на Голанских высотах - свидетельство авторитета Республики Казахстан и ее Вооруженных сил на мировой арене. Наш контингент, подготовленный и оснащенный по международным стандартам, готов к выполнению возложенных задач в рамках мандата миссии ООН", - подчеркнул он.
В торжественной обстановке военнослужащие во главе с командиром второго миротворческого контингента подполковником Жанибеком Нурлановым прошли торжественным маршем по плацу. В Дамаск отправляются 139 военнослужащих Вооруженных сил, которые сменят состав первого контингента.
"Все военнослужащие миротворческого контингента зачислены на добровольной основе. Среди них есть две женщины. Отбор проводился по результатам всесторонней подготовки, учитывались как профессиональные, так и моральные качества кандидатов. Мы уверены, что наш контингент готов к выполнению всех поставленных задач в рамках мандата ООН", - отметил начальник Центра миротворческих операций Министерства обороны РК подполковник Валихан Байкенов.
Казахстанские миротворцы будут выполнять задачи по обеспечению режима прекращения огня, патрулированию, охране блокпостов, уничтожению взрывоопасных предметов, а также сопровождению и эвакуации персонала ООН.
Отмечается, что первый состав контингента за время службы на Голанских высотах успешно выполнил все поставленные задачи, получив высокую оценку от руководства миссии и Секретариата ООН.
Напомним, в феврале депутаты поддержали законопроект о ратификации меморандума между Казахстаном и ООН касательно миротворцев, направленных на Голанские высоты. Согласно документу, ООН вернет Казахстану по 1,5 тысячи долларов за каждого миротворца.
Отметим, что Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона.
Напомним, в марте 2024 года военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар. Казахстанский отряд состоял из 139 военнослужащих.
В декабре прошлого года после захвата столицы Сирии повстанцами в Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах.
Позднее, в начале февраля этого года, командующий миротворческой миссией, генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии на Голанских высотах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2234748-svidetelstvo-avtoriteta-kazahstan-otpravil-vtoroy-sostav-mirotvorcev-na-golanskie-vysoty/