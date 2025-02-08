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Казахстанских миротворцев наградили на Голанских высотах

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Награждение на Голанских высотах
Награждение. Фото: Минобороны РК

Командующий миротворческой миссией, генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии Организации Объединенных Наций, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК.

Как отметили в ведомстве, самостоятельный казахстанский миротворческий контингент несет службу на базе Фауар, выполняя задачи по обеспечению режима прекращения огня на Голанских высотах в Сирии. Все 139 военнослужащих и четыре штабных офицера были удостоены награды ООН.

Казахстанские военнослужащие обеспечивают охрану и укрепление обороны баз организации и взаимодействуют с местным населением.

Награждение на Голанских высотах
Награждение. Фото: Минобороны РК

За 11 месяцев миротворцы обезвредили около 200 неразорвавшихся снарядов и осуществили медицинскую эвакуацию сотрудника ООН.

В декабре прошлого года при эвакуации персонала ООН из опасной для жизни и здоровья зоны личный состав контингента продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, слаженности и оперативности действий.

"Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа и командующий миссией ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма отметили высокий уровень боевой выучки, дисциплины и морально-волевые качества наших военнослужащих. Это наш вклад в поддержание мира и международной безопасности", - прокомментировал командир миротворческой роты, подполковник Жигер Аипов.

Отметим, что Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона.

Напомним, в марте 2024 года военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар. Казахстанский отряд состоял из 139 военнослужащих.

В декабре прошлого года после захвата столицы Сирии повстанцами в Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2219048-kazahstanskih-mirotvorcev-nagradili-na-golanskih-vysotah/