Токаев наградил казахстанцев, вернувшихся с миссии на Голанских высотах

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении группы военнослужащих, которые вернулись с миротворческой миссии на Голанских высотах, госнаградами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщила в понедельник пресс-служба президента, Токаев подписал Указ о награждении группы военнослужащих государственными наградами за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах.

Напомним, ранее в Алматы состоялась торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты.

До этого сообщалось, что Казахстан официально сменил миротворческий контингент на Голанских высотах, завершившие миссию возвращаются на родину.

В марте 2024 года военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар. Казахстанский отряд состоял из 139 военнослужащих.

В декабре прошлого года после захвата столицы Сирии повстанцами в Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах.

Позднее, в начале февраля этого года, командующий миротворческой миссией, генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии на Голанских высотах.

Зимой этого года депутаты поддержали законопроект о ратификации меморандума между Казахстаном и ООН касательно миротворцев, направленных на Голанские высоты. Согласно документу, ООН вернет Казахстану по 1,5 тысячи долларов за каждого миротворца.

Отметим, что Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона.