Казахстанские миротворцы прибыла на Голанские высоты

Военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство обороны РК.

По информации официального сайта ведомства, в расположение базы также доставлена военная техника и имущество, предназначенное для выполнения задач по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

Казахстанский отряд состоит из 139 военнослужащих.

Личный состав национального контингента занимается размещением и обустройством. Штаб роты проводит работу по приемке дел и уточнению функционала роты резерва командующего миссией "Силы ООН по наблюдению за разъединением".

"Все идет по плану. В воскресенье проведем занятия с личным составом по содержанию задач, стоящих перед миротворцами, а в понедельник уже начнем их практическую отработку", – уточнил командир казахстанского миротворческого контингента, подполковник Жигер Аипов.

В Минобороны отметили, что участие в миротворческих миссиях – важный компонент обучения, способствующий повышению боевой выучки военнослужащих. Особенность этой миссии – в самостоятельности. Раньше казахстанский миротворческий контингент проходил службу в составе подразделений других стран.

Подразделение оснащено бронированными колесными машинами, "КамАЗами", микроавтобусом и внедорожниками, необходимыми для патрулирования в зонах ответственности, организации блокпостов, охраны миротворческой базы и обеспечения соблюдения мирных договоренностей.

Напомним, в январе этого года в Астане прошло совместное заседание палат парламента для рассмотрения вопроса о направлении казахстанских военных для участия в миссиях ООН.

Инициативу, предложенную президентом Касым-Жомартом Токаевым, от имени главы государства подробно озвучил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков. Он отметил, что военнослужащие направляются для участия в миссиях ООН для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности.

В итоге парламент одобрил отправку 430 казахстанских миротворцев.

Позже на сайте "Открытые НПА" был опубликован проект постановления, исходя из которого стало известно, что для отправки казахстанцев в миротворческую миссию ООН Минобороны запрашивает у правительства свыше 2,6 млрд тенге.