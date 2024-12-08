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В Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах

Опубликовано:

Казахстанские миротворцы
Казахстанские миротворцы. Иллюстративное фото: t.me/modgovkz

Ситуация в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах (СООННР), где проходят службу казахстанские миротворцы, напряженная, но оценивается как стабильная. Об этом заявили в Минобороны РК, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, личный состав миссии выполняет функции согласно мандату. Уполномоченные лица сил ООН по наблюдению за разъединением поддерживают постоянный контакт с представителями как сирийской, так и израильской сторон.

Принимаются необходимые меры в целях обеспечения безопасности миротворцев.

"Министерство обороны Республики Казахстан следит за развитием обстановки и поддерживает постоянную связь с казахстанскими военнослужащими, находящимися на Голанских высотах.

В случае возникновения необходимости эвакуация миссии будет рассматриваться руководством ООН по предложению командования миссии", - заявили в ведомстве.

Отметим, что Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона.

Напомним, в марте этого года военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар. Казахстанский отряд состоял из 139 военнослужащих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2197749-v-minoborony-sdelali-zayavlenie-o-kazahstanskih-mirotvorcah-na-golanskih-vysotah/

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