"Возвращаются на родину": на Голанских высотах провели ротацию миротворцев из Казахстана

Казахстан официально сменил миротворческий контингент на Голанских высотах, завершившие миссию возвращаются на родину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как сообщается на сайте Минобороны, на базе Фауар, расположенной в зоне ответственности миссии ООН, заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев провел церемонию ротации казахстанских миротворческих контингентов.

"Завершившие миссию военнослужащие Вооруженных сил возвращаются на родину, на их место прибыл второй состав национального контингента. В настоящий момент военнослужащие проходят этап размещения, обустройства и приемки дел.

Штаб роты уточняет функциональные обязанности в составе роты резерва командующего миссией. Планируются занятия по подготовке к выполнению задач, предусмотренных мандатом ООН", - сказано в сообщении.

Напомним, несколько дней назад в Алматы состоялась торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты.

В марте 2024 года военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар. Казахстанский отряд состоял из 139 военнослужащих.

В декабре прошлого года после захвата столицы Сирии повстанцами в Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах.

Позднее, в начале февраля этого года, командующий миротворческой миссией, генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии на Голанских высотах.

Зимой этгого года депутаты поддержали законопроект о ратификации меморандума между Казахстаном и ООН касательно миротворцев, направленных на Голанские высоты. Согласно документу, ООН вернет Казахстану по 1,5 тысячи долларов за каждого миротворца.

Отметим, что Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона.