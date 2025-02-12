ООН будет возвращать Казахстану по $1,5 тыс. за каждого миротворца на Ближнем Востоке

На заседании мажилиса депутаты поддержали законопроект о ратификации меморандума между Казахстаном и ООН касательно миротворцев, направленных на Голанские высоты, передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечается, что целью меморандума является установление административных, логистических и финансовых условий для ранее направленного контингента Казахстана в миротворческую миссию ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах. Согласно документу, ООН вернет Казахстану по 1,5 тысячи долларов за каждого миротворца.

"Для успешного выполнения миротворческой миссии национальным контингентом Республики Казахстан меморандумом определяются численность и род войск, степень их готовности, а также необходимое оборудование и расходные материалы, относящиеся к самообеспечению.

Наряду с этим, отражены нормы, предусматривающие порядок возмещения расходов правительства Республики Казахстан со стороны ООН. Выплата компенсации за персонал контингента будет возмещаться по ставке, утвержденной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 1 июля 2022 года, в размере 1 448 долларов США на человека в месяц, которые должны быть выплачены до полного завершения миссии", - говорится в заключении к законопроекту.

Отметим, что Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона.

Напомним, в марте 2024 года военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар. Казахстанский отряд состоял из 139 военнослужащих.

В декабре прошлого года после захвата столицы Сирии повстанцами в Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах.

На прошлой неделе командующий миротворческой миссией, генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии на Голанских высотах.