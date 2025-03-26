"Нет результатов": Бектенов сделал замечание министру экологии

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина заявил, что в Казахстане медленно проводится работа по строительству новых мусорных полигонов, передает корреспондент NUR.KZ.

Бектенов поинтересовался у министра экологии, как решается проблема полигонов. Он отметил, что только 20% из имеющихся в стране мусорных полигонов соответствуют экологическим и санитарным нормам.

"В конце 2023 году правительство утвердило Дорожную карту, согласно которой было предусмотрено строительство 100 новых полигонов. На сегодня регионами построено и введено в эксплуатацию семь полигонов, подготовлена проектно-сметная документация еще 23, по 18 – ведутся работы по подготовке ПСД. По 52 полигонам регионам нужно выделить средства и приступить к подготовке ПСД", – ответил Ерлан Нысанбаев.

Однако премьер-министр заявил, что работы ведутся очень медленно.

"Нет таких результатов, которые могли бы порадовать. Министерству нужно организовать работу акиматов. Нужна четкая позиция министерства по данному вопросу. Мы не видим этого всего на сегодня", – заявил глава кабмина.

Проблема с мусорными полигонами в Казахстане

Напомним, еще в сентябре 2023 года тогда еще премьер-министр Алихан Смаилов высказывался о стихийных свалках в Казахстане. Он сообщал, что в Мангистауской области отмечается самый низкий показатель ликвидации несанкционированных свалок. Область Абай также является одним из лидеров антирейтинга по данному показателю.

По словам Смаилова, в стране назрела необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.

Позже глава Минэкологии и природных ресурсов не исключил вероятность повышения тарифов на вывоз мусора в Казахстане и рассказывал о планах по ужесточению санкций за выброс мусора в неустановленных местах.

Добавим, что в Актобе в 2023 году после череды пожаров решили законсервировать мусорный полигон – горожане не раз жаловались на зловонье и дым от горящих отходов. В департаменте экологии заявляли, что компанию, в доверительном управлении у которой находится полигон, уже штрафовали за неоднократные пожары.

А в феврале прошлого года жители сразу трех сел потребовали ликвидировать мусорный полигон в области Жетісу. По словам сельчан, он может угрожать их здоровью.