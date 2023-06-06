"Дышать просто нечем": дым от горящего мусорного полигона отравляет воздух в Актобе

Мусорный полигон в Актобе. Фото: astanatv.kz

Уже несколько дней в Актобе горит мусорный полигон. Дым от возгорания распространился по городу. Отмечаются большие превышения норм вредных веществ в воздухе, передает телеканал "Астана".

В минувшие выходные на улицах Актобе образовалась дымовая завеса. Густой смог наблюдался сразу в нескольких районах, а позже половину города накрыл неприятный запах. Как оказалось, виной всему возгорание на городском мусорном полигоне.

Люди рассказывают, что в жару пришлось закрывать дома все окна, лишь бы смрад не попал в помещение.

"Очень сильный запах был! И днем, и вечером, и даже ночью. В 11 часов дышать было просто нечем! Закрыли все форточки и окна и сидели с вентилятором", "Конечно, ненормально! Раз не принимают меры. Акимат должен обращать внимание и следить конечно! Следить надо", "Я живу и работаю в этом районе, вонь идет постоянная! Уже сколько жалоб было, сколько писали, сколько говорили, какой резон? Какой-то толк был? По-моему, не было, насколько я знаю", – жаловались горожане.

По данным телеканала, в пятницу на свалке произошло возгорание, огонь удалось потушить, но мусор тлеет до сих пор. На место выехали и экологи. Они сделали замеры в радиусе полутора километров. Итоги оказались ужасающими. Выброс вредных веществ в атмосферу превысил все допустимые нормы

"По углекислому газу превышение в 4,44 раза, при норме в 5 миллиграммов на кубический метр. В 16,3 раза превышен показатель оксида азота. В 13,9 раз превышен уровень диоксида серы. После замеров была назначена внеплановая проверка ТОО "Табыс-Актобе", – сообщил руководитель отдела Департамента экологии Актюбинской области Турар Кожанов.

Сообщается, что в прошлом году компанию, в доверительном управлении у которой находится полигон, уже штрафовали за неоднократные пожары. Сумма составила около 70 тысяч тенге. Какое наказание понесет коммунальщик в этот раз, пока неизвестно.

Между тем, озвученные экологами результаты замеров вызывают серьезные опасения и у медиков.

"Диоксины, так называемые, они чрезвычайно опасны, относятся к первому классу по токсичности и опасности и влияют практически на все органы и системы живого организма. Страдает, в первую очередь, сердечно-сосудистая система, центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт, почки, печень, кроветворная система", – объяснил профессор кафедры ЗКМУ им. М.Оспанова Арстан Мамырбаев.

При этом сам мусорный полигон находится примерно в 10 километрах от Актобе. Его открыли в 2007 году на территории в 42 гектара. Регулярные возгорания на нем начались около 8 лет назад. По словам специалистов, мусор загорается сам по себе, из-за тления на глубине в 10-15 метров. Ежегодно происходят десятки пожаров, только за этот год полигон загорался уже седьмой раз.

"Чтобы исключить эти ситуации, будет выполнена обратная засыпка грунтом толщиной 60 сантиметров, данные меры полностью должны исключить самовозгорания на городском полигоне. 219 миллионов на эти цели предусмотрено. На сегодня конкурсные процедуры на стадии завершения", – заявил замакима Актобе Айдос Хамиев.

Уже со следующей недели подрядчик должен приступить к работам. Старый полигон обещают засыпать до конца июня. После этого для приемки твердых бытовых отходов откроют новую свалку площадью в 12 гектаров.

По заверениям властей, участок для нового полигона уже готов. Он расположен рядом со старым полигоном.

Напомним, в прошлом году актюбинцы уже жаловались на запах дыма и гари, накрывший город. Тогда город также окутал едкий дым от горящего мусорного полигона. Люди делились кадрами со столбом дыма в соцсетях.

Кроме того, буквально в конце мая мы рассказывали о том, что мусорный полигон несколько дней горел в Уральске. Сообщалось, что площадь возгорания составила около 1 гектара. Тем не менее пока западный ветер тогда отнес дым в сторону от города.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова; если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023501-dyshat-prosto-nechem-dym-ot-goryaschego-musornogo-poligona-otravlyaet-vozduh-v-aktobe/