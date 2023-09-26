"Дешевле заплатить штраф, чем сдать мусор на полигон": Смаилов о стихийных свалках в Казахстане

Сегодня на заседании кабмина были обсуждены меры по ликвидации стихийных свалок и вопросы повышения доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что по итогам прошлого года ликвидировано 77% выявленных с помощью космического мониторинга стихийных свалок. Больше всего их было в Акмолинской области – 830 (88% ликвидировано) и Карагандинской области – 745 (99% ликвидировано). Слабая работа по ликвидации отмечена в области Абай (10%), области Ұлытау (15%) и Астане (52%).

С мая текущего года выявлено 5578 свалок, при этом ликвидация составила всего 50%. Низкие показатели зафиксированы в области Абай и Мангистауской области – по 16%, области Ұлытау – 20% и в Астане – 30%.

Сообщается, что для предотвращения образования стихийных свалок на законодательном уровне внедрены лицензирование и уведомительный порядок для субъектов предпринимательства по управлению отходами, введено обязательство по раздельному сбору отходов по фракциям, увеличены штрафы за нарушение требований по обращению с отходами. Наряду с этим межведомственные мобильные группы проводят рейды по выявлению фактов незаконной транспортировки отходов. В 2023 году отмечено порядка 63 тыс. административных правонарушений.

Вместе с тем Минэкологии прорабатывает вопросы увеличения зоны охвата населенных пунктов космическим мониторингом, усиления контроля перемещения строительных отходов и внедрения национальных стандартов по их повторному использованию.

Премьер-министр указал, что в Мангистауской области отмечается самый низкий показатель ликвидации несанкционированных свалок. Область Абай также является одним из лидеров антирейтинга по данному показателю.

Заседание кабмина. Фото: primeminister.kz

Как отметил глава правительства, накопление отходов и возникновение стихийных свалок стало одной из острых экологических проблем. Для улучшения ситуации многие передовые страны мира проводят переработку и утилизацию мусора.

"Создана соответствующая инфраструктура и сформирована культура обращения с отходами. Это позволило Европе достигнуть 50% утилизации мусора. Лидером является Швеция, где утилизируется 99%. Однако мы до сих пор используем давно устаревший метод ликвидации мусора – его складирование и захоронение. Каждый год в Казахстане образуется более 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов", – озвучил Алихан Смаилов.

По его словам, усугубляют ситуацию тысячи стихийных свалок. В целом акиматами выделяются значительные бюджетные средства на их ликвидацию. Проводятся рейдовые мероприятия. Увеличены штрафы за нарушение требований законодательства.

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что в сфере управления отходами меры принимаются недостаточно. Он добавил, что до сих пор не реализованы планы по запуску современных мусороперерабатывающих заводов и указал на сложную ситуацию со свалками в селах.

"В текущем году только с марта по сентябрь обнаружено 5,5 тыс. несанкционированных мест отходов. Административные штрафы не улучшают ситуацию. Дешевле заплатить штраф, чем сдать мусор на полигон. Нужно изменить такой подход. Необходимо выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он отметил, что следует лучше информировать граждан о наличии полигонов для строительных отходов, а также активно внедрять раздельный сбор отходов, их дальнейшую сортировку, переработку и утилизацию.

"По мнению экспертов, одной из главных проблем в Казахстане с организацией полигонов для отходов являются тарифы, требования и нормы. Их необходимо делать более гибкими, особенно для исторически сложившихся мест размещения отходов в небольших населенных пунктах. Иначе невозможно эти полигоны узаконить и содержать", – сказал премьер-министр.

Глава правительства потребовал до 1 ноября утвердить в регионах программы управления коммунальными отходами и до конца года в 2 раза сократить количество несанкционированных свалок.

Наряду с этим он отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

"Нужно значительно увеличить административные штрафы с последующим ростом их ставки при систематических нарушениях", – указал Алихан Смаилов.

Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.

"В некоторых странах мира, таких как Швеция, Франция и Япония, используются такие технологии переработки отходов на заводах, благодаря которым нет ни огромных площадей, ни дыма и запаха", – отметил Алихан Смаилов.

Такде премьер-министр обозначил необходимость разработать и внедрить в программы обучения от детского сада до университета вопросы культуры обращения с мусором.

"Раздельный сбор отходов и их переработка должны стать важной частью нашего поведения. Итоги исполнения данных поручений мы заслушаем в конце года на заседании правительства", – подытожил он.

Также на заседании под председательством Алихана Смаилова рассматривались вопросы повышения доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

В своем докладе министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что помощь в рамках ПМСП по республике оказывают 5617 объектов. К ним относятся медпункты, врачебные амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и так далее.

За последние три года государством реализован ряд мер по укреплению ПМСП. Так, выросло финансирование амбулаторного уровня, охват консультативно-диагностической помощью увеличен в 7 раз, доступность дорогостоящих услуг КТ – в 9 раз, МРТ – в 6 раз.

Наряду с этим пересмотрен государственный норматив сети организаций здравоохранения. В частности, в селах, где проживает минимум 500 человек, количество медицинских работников увеличено с одного до трех. Расширены функции сестринского приема. Для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание ускорено обследование в организациях ПМСП в рамках "зеленого коридора".

Министр добавила, что с этого года также реализуется пилотный Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого до конца 2025 года планируется построить 655 объектов ПМСП, модернизировать 32 многопрофильные центральные районные больницы и подготовить не менее 1100 медработников для сельского здравоохранения.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что за последние годы отмечается улучшение доступности медпомощи.

"Но проблемы все равно остаются. Например, население жалуется на большие очереди к узким специалистам, недостаточное количество медицинского оборудования. Есть вопросы и по лекарственному обеспечению для тех, кто стоит на учете по различным заболеваниям. Акиматы регионов должны максимально ответственно подойти к обеспечению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. В том числе к реализации нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения", – сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава правительства, медицинская помощь должна быть максимально приближенной к месту жительства людей. Наряду с этим требуется повысить качество менеджмента со стороны первых руководителей медорганизаций.

"Иногда из-за плохого управления и координации люди не получают вовремя нужное лекарство или лечение. Поэтому Министерству здравоохранения совместно с акиматами надо продолжить системную работу по данным вопросам", – указал премьер-министр.

По его словам, для обеспечения отрасли кадрами, в первую очередь узкими специалистами, нужно внедрять новые методы стимулирования выпускников медуниверситетов и колледжей, а также опытных специалистов для работы в регионах, особенно в селах.

Вместе с тем Алихан Смаилов указал, что объекты здравоохранения на сегодня обеспечены медицинским оборудованием на 84%, из них более половины изношено. В этой связи требуется дооснастить учреждения ПМСП согласно имеющимся нормативам.

Премьер-министр также обозначил важность дальнейшей цифровизации здравоохранения, особенно объектов первичной медико-санитарной помощи. В частности, требуется ускорить процесс подключения организаций здравоохранения ниже районного уровня к высокоскоростному интернету.

"Нужно обеспечить внедрение телемедицины и дистанционных услуг даже в селах, чтобы люди могли получить необходимую консультацию оперативно и на месте. Эти меры необходимы для достижения задач, поставленных главой государства по расширению доступа к медицинским услугам по месту жительства", – заключил он.