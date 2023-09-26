Ожидать ли казахстанцам повышения тарифа на вывоз мусора, рассказали в Минэкологии

Глава Минэкологии и природных ресурсов сегодня на брифинге правительства не исключил вероятность повышения тарифов на вывоз мусора в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что премьер-министр Алихан Смаилов будто бы намекнул на то, что в Казахстане будут пересматривать тариф на вывоз мусора. Они поинтересовались, стоит ли гражданам ожидать его повышения.

"Все мы понимаем, что сегодня в стране есть проблема с отходами. И вот мы сегодня докладывали, что только с мая мы зафиксировали 5575 несанкционированных свалок.

И на самом деле одна из проблем все-таки является – это, конечно, тарифы – почему не идет бизнес. И сегодня министерством рассматривается данный вопрос с учетом особенностей регионов. В ближайшее время вы точно узнаете по этому вопросу результаты работы", – заявил в ответ Ерлан Нысанбаев.

Чуть позже министр сообщил, что тарифы будут разные.

"По вывозу: здесь должны мусоровывозящие компании качественно организовывать свою работу (о том, что мусор как "желтых" (перерабатываемый мусор), так и "черных" контейнеров скидывают в одну машину)", – заявил Нысанбаев.

Сегодня на брифинге правительства главе Минэкологии и природных ресурсов задали вопрос о работе компании Алии Назарбаевой в Астане. Нысанбаев ответил, что, по информации, которой он владеет, ее компания не занимается вывозом мусора.

Напомним, что Ерлан Нысанбаев стал министром экологии и природных ресурсов 6 сентября этого года.

Также мы писали, что в мае этого года одного столичного бизнесмена оштрафовали за организацию стихийной свалки на пустыре в районе Нура в Астане. А жители села в Туркестанской области вывалили мешки с отходами перед зданием местного акимата – таким образом люди пытались привлечь внимание к проблеме с мусором.

Добавим, что по итогам июня текущего года сфера платных услуг для казахстанцев подорожала на 13,3% за год. Выросли и тарифы на вывоз мусора. Так, в среднем по Казахстану месячный тариф на одного человека составляет 403 тенге. Годом ранее было лишь 285 тенге.