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Жители сразу трех сел потребовали ликвидировать мусорный полигон в области Жетісу (видео)

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Свалка
Свалка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мусорный полигон в Акжарском сельском округе в области Жетісу отравляет жизнь жителей трех сел - люди жалуются на невыносимый запах и летающий по селам мусор, передает телеканал "Алматы".

Мусорный полигон площадью в 5 гектаров разместили всего в 700 метрах от села Акжар. Ладно бы бытовые отходы, сетуют сельчане, но на свалку регулярно выбрасывают туши мертвых животных. Как следствие, в округе развелись своры бродячих собак. Животные буквально разносят по трем населенным пунктам инфекцию, сокрушаются местные.

"Вы сами видите сколько здесь мусора. Дома окна открыть невозможно, запах просто отвратительный. Особенно летом. Сам мусор ветром разносит по всему селу. Постоянно под ногами валяются целлофановые пакеты и все прочее", - рассказал житель села Акжар Хиса Хабиден.

Местные власти тем временем, заявляют, что территорию специально определили под мусорный полигон. И перенести его в другое место сейчас нет никакой возможности.

"Это место выбрано в соответствии с санитарными требованиями. Однако, туши животных сюда выбрасывать нельзя, это люди сами нарушают. Мы по мере сил вывозим мусор, чистим", - сообщил аким Акжарского сельского округа Елес Жапаргалиев.

Пока сельчане со страхом ждут наступления лета. Как правило, в жару ситуация с гнилостными запахами только ухудшается. А малейшее возгорание мусора может привести к другой проблеме. Во время пожара огонь с большой вероятностью может распространиться на ближайший лесной массив.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063615-zhiteli-srazu-treh-sel-potrebovali-likvidirovat-musornyy-poligon-v-oblasti-zhetisu-video/

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