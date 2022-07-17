Актюбинцам посоветовали не открывать окна из-за горящего мусорного полигона (видео)

Горящий мусорный полигон в Актобе. Кадр из видео: instagram.com/aktobe_dyshi

Жители Актобе в социальных сетях жалуются на запах дыма и гари, накрывший город. Как оказалось, на мусорном полигоне случился пожар. В ДЧС прокомментировали ситуацию.

Видеоролики и фотографии, на которых виден огромный столб дыма, появились в нескольких Instagram-пабликах.

В комментариях люди пишут, что во всем городе стоит дым и ужасный запах.

Как выяснило издание "Диапазон", источником дыма стал мусорный полигон - там случился пожар.

Депутат и волонтер движения "Актобе, дыши!" Евгений Лазарчук, посоветовал горожанам закрыть не открывать окна.

"Горит полигон. Актюбинцам советую закрыть окна, дым идет в сторону города", - цитирует издание Лазарчука.

Между тем в Департаменте по ЧС Актюбинской области подтвердили информацию о пожаре.

"На место выехали 8 пожарных, 4 спецмашины и водовоз ТОО «Табыс Актобе». Огонь охватил 100 квадратных метров. Тушение продолжается, жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978843-aktyubintsam-posovetovali-ne-otkryvat-okna-iz-za-goryaschego-musornogo-poligona-video/