В Казахстане хотят увеличить штрафы за выброс мусора вне установленных мест

Глава Минэкологии в мажилисе рассказал о планах ужесточения санкций за выброс мусора в неустановленных местах, передает корреспондент NUR.KZ.
Ерлан Нысанбаев рассказал депутатам о том, что делается для решения проблем стихийных свалок в Казахстане.
"В целях повышения осознанности граждан и субъектов бизнеса рассматривается вопрос по увеличению размеров штрафов за выброс мусора вне установленных мест", – заявил министр.
По его словам, по данным поправкам проводится анализ регуляторного воздействия.
Напомним, в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.
Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.
Между тем в октябре житель села в Акмолинской области пожаловался на груду гниющих тушек птиц, которые, по его словам, скидывает местная птицефабрика. В акимате Акмолинской области сообщили, что по данному факту в соответствующие органы направлено обращение.
А недавно жители сразу трех сел потребовали ликвидировать мусорный полигон в области Жетісу. Люди жалуются на невыносимый запах и летающий по селам мусор.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2063775-v-kazahstane-hotyat-uvelichit-shtrafy-za-vybros-musora-vne-ustanovlennyh-mest/