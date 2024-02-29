В Казахстане хотят увеличить штрафы за выброс мусора вне установленных мест

Глава Минэкологии в мажилисе рассказал о планах ужесточения санкций за выброс мусора в неустановленных местах, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Нысанбаев рассказал депутатам о том, что делается для решения проблем стихийных свалок в Казахстане.

"В целях повышения осознанности граждан и субъектов бизнеса рассматривается вопрос по увеличению размеров штрафов за выброс мусора вне установленных мест", – заявил министр.

По его словам, по данным поправкам проводится анализ регуляторного воздействия.

Напомним, в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.

Между тем в октябре житель села в Акмолинской области пожаловался на груду гниющих тушек птиц, которые, по его словам, скидывает местная птицефабрика. В акимате Акмолинской области сообщили, что по данному факту в соответствующие органы направлено обращение.

А недавно жители сразу трех сел потребовали ликвидировать мусорный полигон в области Жетісу. Люди жалуются на невыносимый запах и летающий по селам мусор.