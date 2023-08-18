Мусорный полигон в Актобе после череды пожаров решили законсервировать (видео)

Мусорный полигон в Актобе. Фото: astanatv.kz

В Актобе решили законсервировать городской полигон, которому уже 16 лет. Только за последний год здесь случилось больше 10 пожаров, сообщает сайт телеканала КТК.

За 16 лет эксплуатации полигон переполнился мусором так, что его глубина доходит до 20 метров. Из-за образования метана там круглый год случаются пожары, запах и дым от которых обволакивают весь город.

Согласно официальным данным, с начала года на мусорном полигоне Актобе произошло не менее 10 пожаров. Причины - как самовозгорание, так и огонь, спровоцированный людьми и техникой. А нынешним летом пожары стали случатся еще чаще.

После скандалов чиновники наконец разыграли тендер, чтобы определить подрядчика и засыпать свалку. Но первый конкурс не состоялся – никто не захотел участвовать. Подрядчика определили при повторном тендере. Он уже приступил к работе.

По данным телеканала, планируется отсыпать грунтом участок площадью 42 гектара. Общая стоимость работ – 160 миллионов тенге.

Пока же полигон продолжает принимать отходы. Новый объект введут в эксплуатацию ближе к октябрю, сейчас туда выравнивают дорогу.

"С целью недопущения взаимодействия данных отходов с кислородом будет произведена засыпка и укатка. И будут установлены газоотводные трубы, чтобы газ метан не собирался, а естественной тягой выходил наружу", - сообщил заместитель директора ТОО "Батыс Актобе" Александр Лисицкий.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032948-musornyy-poligon-v-aktobe-posle-cheredy-pozharov-reshili-zakonservirovat-video/