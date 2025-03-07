Повышение ставки НДС в Казахстане: озвучена позиция Нацбанка

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге в Астане высказался о планах правительства повысить ставку НДС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов заявил, что предложенное решение по НДС - это необходимый шаг.

"Из него базовые потребности государства нашему будут обеспечены. Соответственно, 16% НДС, которую сейчас правительство просчитало и предложило парламенту для рассмотрения - это сбалансированная цифра. Ясно, там очень много других вопросов налогового администрирования, таможенного администрирования, иных вопросов.

Ну, если смотреть как на базовую картину, то есть мы повышаем НДС, но взамен мы перестаем брать трансферты из Национального фонда, это, на мой взгляд, хорошая конструкция. Она хорошая с точки зрения нас, экономистов, финансистов", - заявил глава Нацбанка.

По его словам, положительно оценят с этой точки зрения поправки и сами казахстанцы.

"С точки зрения гражданина, это тоже правильно. Потому что когда мы берем из национального фонда, мы берем у своих детей, мы берем у будущего, то есть мы забираем эти деньги и просто тонким блином размазываем на финансирование дефицита бюджета.

По поднятию налогов сейчас - да, на текущее поколение работающих, по казахстанцам и бизнесменам оказывает несколько больше налоговых обязательств, но зато мы оставляем на будущее большую подушку безопасности. Поэтому выбирая между двумя, мне кажется, правительство делает правильное решение и мы его поддерживаем", - резюмировал Тимур Сулейменов.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.