"Спрос будет жесткий": о создании двух наукоградов в Казахстане высказался Токаев

На IV заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался об идее создать в Казахстане два наукограда: один - возле Алматы, второй – в Курчатове, передает корреспондент NUR.KZ.

"В современном мире экономика, безусловно, должна опираться на инновации. Мы многое делаем для развития науки, особенно прикладного характера. Обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства. Однако до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда.

Знаю об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий "Алатау". Правительству нужно проработать данную инициативу и подготовить соответствующий закон» Вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями", - заявил Токаев.

Он добавил, что планы по созданию таких городов должны быть по реальным расчетам.

"Воздушных замков мы уже повидали сполна. Спрос будет жесткий. У нас есть такая болезнь: мы любим высказывать инициативы, а потом забываем о них, и они повисают в воздухе. Красивые планы - хорошо, но нужен четкий расчет, в том числе и бюджетных возможностей, и рациональное исполнение этих планов.

Поэтому я предупреждаю, что, в целом, предложения принимаются, действительно, наукограды нужны, логично будет их строить в Алматы и Курчатове, но правительство вместе с учеными и профильным министерством должны очень четко понимать, что нужен результат", - добавил президент.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу Казахстана сегодня дал поручения правительству по развитию нового города Алатау, расположенного близ Алматы.