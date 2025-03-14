Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Спрос будет жесткий": о создании двух наукоградов в Казахстане высказался Токаев

Опубликовано:

Курултай
Курултай. Фото: Акорда

На IV заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался об идее создать в Казахстане два наукограда: один - возле Алматы, второй – в Курчатове, передает корреспондент NUR.KZ.

"В современном мире экономика, безусловно, должна опираться на инновации. Мы многое делаем для развития науки, особенно прикладного характера. Обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства. Однако до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда.

Знаю об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий "Алатау". Правительству нужно проработать данную инициативу и подготовить соответствующий закон» Вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями", - заявил Токаев.

Он добавил, что планы по созданию таких городов должны быть по реальным расчетам.

"Воздушных замков мы уже повидали сполна. Спрос будет жесткий. У нас есть такая болезнь: мы любим высказывать инициативы, а потом забываем о них, и они повисают в воздухе. Красивые планы - хорошо, но нужен четкий расчет, в том числе и бюджетных возможностей, и рациональное исполнение этих планов.

Поэтому я предупреждаю, что, в целом, предложения принимаются, действительно, наукограды нужны, логично будет их строить в Алматы и Курчатове, но правительство вместе с учеными и профильным министерством должны очень четко понимать, что нужен результат", - добавил президент.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу Казахстана сегодня дал поручения правительству по развитию нового города Алатау, расположенного близ Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228166-spros-budet-zhestkiy-o-sozdanii-dvuh-naukogradov-v-kazahstane-vyskazalsya-tokaev/