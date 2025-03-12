Мобильные переводы казахстанцев: критерии мониторинга назвали в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса высказался о мониторинге мобильных переводов казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Биржанов отметил, что это не новый приказ, а действующий с 2018 года документ.

"В него просто вносятся дополнительные критерии - по этим критериями информация нам будет предоставлена. Мы будем делать мониторинг по двум критериям - три месяца подряд по 100 платежей от разных лиц и сумма за три месяца должна превышать 1 млн тенге - это 12 минимальных заработных плат. Такие критерии заложены уже, совместное решение принято (с Нацбанком - прим. ред.)", - сказал он.

По его словам, органы госдоходов будут получать данные от Нацбанка по итогам года.

"Мы сейчас по итогам года информацию будем получать и прорабатывать. В любом случае приказ будет вступать в силу с момента подписания, сейчас он на рассмотрении у второй стороны и как только подпишут, мы данные эти будем получать", - пояснил вице-министр.

Отметим, что с 2024 года в Казахстане ведется проверка мобильных переводов, у которых есть признаки незаконной предпринимательской деятельности. В прошлом году проверяли участников первых двух этапов всеобщего декларирования, то есть госслужащих, работников государственных учреждений и членов их семей.

Напомним, в 2025 году госорганы также будут проверять "подозрительные" мобильные переводы, которые имеют признаки незаконной предпринимательской деятельности. Теперь это также коснется деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), руководителей юридических лиц и их супругов.

Кроме того, ранее обсуждалась предельная сумма в размере 3 МЗП, то есть 255 000 тенге в 2025 году. При этом немногочисленные переводы, которые казахстанцы принимают и отправляют в личных целях свои друзьям и родственникам, не будут ограничены по сумме.

Сегодня мы писали, что казахстанцы стали реже пользоваться мобильными переводами, предпочитая оплачивать товары и услуги через QR-коды или просто использовать карточки.