"При наступлении критических моментов есть план": в МНЭ высказались о рисках разгона инфляции в Казахстане

Вице-министр нацэкономики Бауыржан Омарбеков в кулуарах сената высказался о рисках разгона инфляции в Казахстане и вероятных действиях правительства при таком раскладе, передает корреспондент NUR.KZ.

Бауыржан Омарбеков напомнил, что ранее его коллеги на разных площадках озвучивали, что в связи с проведением налоговой реформы возможно ускорение инфляции в стране.

"Правительство, конечно, будет принимать меры по сдерживанию цен, то есть по их недопущению, чтобы скачок не такой большой был. Есть определенные планы, комплексные, по сдерживанию цен и в целом по регулированию инфляции. Поэтому пока особой, скажем так, проблемной ситуации не видим. Но при наступлении критических моментов у правительства есть план, который будет предприниматься", - сказал он.

Журналисты уточнили, значит ли это что у кабмина есть "план Б".

"Конечно", - коротко отметил Бауыржан Омарбеков.

По информации Бюро Нацстатистики, инфляция - это показатель, характеризующий изменение во времени среднего уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.

Ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства поделился прогнозом по инфляции в случае повышения ставки НДС. Возможный инфляционный эффект от повышения налогов, по мнению чиновника, будет краткосрочным и исчерпается в течение года. А дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.

Однако эксперты заверяют, что инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение они высказывают на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране.

Отметим также, что ранее зампред Нацбанка в кулуарах сената прокомментировал предложение депутата Серика Егизбаева "включить печатный станок", чтобы увеличить эмиссию денежной массы в стране. Акылжан Баймагамбетов считает, что печать денег еще больше разгонит инфляцию в стране.

Ранее заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов в кулуарах сената рассказал, как они собираются сдерживать инфляцию после повышения НДС.