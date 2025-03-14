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Национальный курултай с участием Токаева начался в Бурабае

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Национальный курултай в Бурабае
Национальный курултай в Бурабае. Фото: Акорда

В Бурабае с участием президента Касым-Жомарта Токаева стартовало IV заседание Национального курултая, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принимает участие в IV заседании Национального курултая, которое проходит в Бурабае.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Участники Национального курултая в Бурабае
Участники Национального курултая в Бурабае. Фото: Акорда

Планируется, что в ходе мероприятия глава государства выступит с речью, а члены курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.

Участники Национального курултая в Бурабае
Участники Национального курултая в Бурабае. Фото: Акорда

Напомним, идея создания Национального курултая в Казахстане была озвучена президентом Токаевым в марте 2022 года.

"Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства. Национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно - теперь предлагаю вместо них создать Национальный курултай, который будет масштабным по составу", - отметил тогда президент.

15 июня 2022 года Токаев подписал указ о создании Национального курултая.

В этом документе указано, что Национальный курултай - консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Он состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.

Первое заседание Национального курултая состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, второе заседание Токаев провел в июне 2023 года в Туркестане. Третье - в марте 2024 года в Атырау.

В июне прошлого года была произведена ротация состава Национального курултая: трое человек выведены из состава и привлечены новые представители общественности.

А 2 марта этого года сообщалось, что к работе Национального курултая привлечены новые члены - общественные члены, депутаты и финансисты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228034-nacionalnyy-kurultay-s-uchastiem-tokaeva-nachalsya-v-burabae/