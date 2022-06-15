Состав и задачи Национального курултая определил Токаев
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Глава государства подписал указ "О создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов президента Республики Казахстан", сообщается на официальном сайте Акорды.
Касым-Жомарт Токаев утвердил положение о Национальном курултае при президенте РК, а также его состав.
Согласно тексту документа, Национальный курултай является консультативно-совещательным органом. Основной целью его деятельности является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.
Президент определил задачи Национального курултая:
- выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению общенациональных ценностей;
- обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов;
- осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.
Национальный курултай состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.
Кто вошел в состав Национального курултая:
- Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – президент Республики Казахстан, председатель;
- Карин Ерлан Тынымбайулы – государственный советник Республики Казахстан, заместитель председателя;
- Жексенбай Бибигуль Нургалиевна – президент Республиканского общественного объединения "Клуб главных редакторов", заместитель председателя;
- Балаева Аида Галымовна – заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан, секретарь;
С полным списком членов Национального курултая можно ознакомиться здесь.
Напомним, что в марте текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента озвучил идею создания Национального курултая.
На днях стало известно, что первое заседание Национального курултая состоится 16 июня в новообразованной Улытауской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974182-sostav-i-zadachi-natsionalnogo-kurultaya-opredelil-tokaev/