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Известные журналисты вошли в состав Национального курултая

Опубликовано:

Национальный курултай в Атырау
Национальный курултай в Атырау. Фото: Акорда

Произведена ротация состава Национального курултая - об изменениях сегодня сообщили на официальной странице Акорды в Facebook, передает NUR.KZ.

К работе Национального курултая привлечены новые представители общественности – президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкулова, президент фонда "Отандастар" Данияр Кадиров, главный редактор общественно-политической газеты "Время" Лев Тараков.

Из состава Национального курултая выведены Кашкинбеков А., Кривошеев Д., Сапарбекулы А.

Напоминим, идея создания Национального курултая в Казахстане была озвучена президентом Токаевым в марте 2022 года.

"Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства. Национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно - теперь предлагаю вместо них создать Национальный курултай, который будет масштабным по составу", - отметил тогда президент.

15 июня 2022 года Токаев подписал указ о создании Национального курултая.

В этом документе указано, что Национальный курултай - консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Он состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.

Первое заседание Национального курултая состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, второе заседание Токаев провел в июне прошлого года в Туркестане. Третье - в марте 2024 года в Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2116020-v-sostave-nacionalnogo-kurultaya-proizoshli-izmeneniya/

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