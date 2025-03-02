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Изменения произошли в составе Национального курултая

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Национальный курултай в Атырау
Национальный курултай в Атырау. Фото: Акорда

К работе Национального курултая привлечены новые члены - общественные члены, депутаты и финансисты, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт.

Как сообщается на сайте Национального курултая, к работе привлечены новые представители общественности. В состав курултая вошли:

  • член Общественного совета Алматы, председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова;
  • депутат мажилиса, первый заместитель председателя ОО "Айтыс ақындары мен жыршы, термешілердің халықаралық Одағы" Аманжол Әлтай;
  • депутат мажилиса Сергей Пономарев, финансист;
  • председатель NAC Analytica Расул Рысмамбетов;
  • член Общественного совета области Жетісу Дания Кыдырбаева.

Из состава Национального курултая вышли Тохтарбай Керимкулов, Айсулу Ерниязова, Нурлан Коянбаев и Сауле Досжанова.

Отметим, что последняя ротация в составе Национального курултая была произведена в июне 2024 года. Тогда в него вошли президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкулова, президент фонда "Отандастар" Данияр Кадиров, главный редактор общественно-политической газеты "Время" Лев Тараков.

Напомним, 15 июня 2022 года Токаев подписал указ о создании Национального курултая.

В этом документе указано, что Национальный курултай - консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Он состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.

Первое заседание Национального курултая состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, второе заседание Токаев провел в июне прошлого года в Туркестане. Третье - в марте 2024 года в Атырау. Четвертое - в марта 2024 года в Атырау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2224877-proizvedena-rotaciya-sostava-nacionalnogo-kurultaya/