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"Я раньше на этот счет не высказывался": видео поручения Токаева по НДС опубликовала Акорда

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: https://t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с представителями отечественного бизнеса и озвучил поручения по НДС. Видео опубликовано в Telegram-канале Акорды, передает NUR.KZ.

"Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание, в силу служебного статуса, может рассматриваться как строгое поручение. Но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная.

Решение по ее верхней планке должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных, я подчеркиваю, квалифицированных экспертов, предпринимателей и, конечно же, депутатов", - отметил на встрече президент Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса, где обсудил с ними, в том числе, вопросы повышения НДС.

Президент указал на то, что предлагаемая ставка НДС завышена и поручил правительству совместно с экспертным сообществом проработать вопрос по ставке НДС.

Она, по словам Токаева, должна быть дифференцированная, которая, при этом, "обеспечит благоприятные условия бизнесу, а с другой - позволят навести порядок в налоговой сфере и обеспечат рост поступлений в бюджет".

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили. Позже Жумангарин заявил, что новая предлагаемая ставка НДС станет известна уже в ближайшем месяце.

В связи с этими событиями в Казахстане запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

А депутат Берик Бейсенгалиев высказался о предложении повысить НДС в Казахстане - по его мнению, правительству нужно изучить другие подходы.

Накануне глава Миннацэкономики Серик Жумангарин рассказал, когда могут принять решение касательно ставки НДС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2218832-video-porucheniya-tokaeva-po-nds-opublikovala-akorda/