Когда станет известна новая ставка НДС в Казахстане

На брифинге в правительстве министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что новая предлагаемая ставка НДС станет известна уже ближайшем месяце, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Жумангарина, в первую очередь необходимо изучить целый комплекс вопросов.

"Мы должны целый комплекс вопросов обсудить, нам нужно четкое понимание, насколько мы сможем администрировать (...).

Второй вопрос по фонду оплаты труда - там есть определенные статьи, которые мы хотели бы сократить, между собой мы определяемся по количеству статей. Если нам не дадут сократить некоторые статьи расходов, мы не будем поднимать сильно НДС, но тогда не будем сокращать сильно расходы фонда оплаты труда. Это надо считать.

И третье - я считаю, что мы еще не завершили обсуждение с бизнесом. Также будем разговаривать с депутатами.

Примерные сроки: это будет, может, в 15-20 числах февраля - крайний срок, когда нам надо заходить в парламент (с предложением об изменении ставки НДС - прим.авт.)", - сообщил Жумангарин.

Напомним, год назад премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут.

Недавно вице-премьер Канат Бозумбаев прокомментировал информацию о том, что в правительстве Казахстана недавно обсуждали повышение ставки НДС с 12 до 20%.

Сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Кроме того, Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили.