"Мы пока не определились": насколько в Казахстане хотят повысить НДС, ответил зампремьера

На брифинге в правительстве зампремьера и глава МНЭ Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МНЭ Серик Жумангарин заявил, что самая распространенная ставка НДС в мире - 20%, в настоящее время в Казахстане она составляет 12%.

"Ставка 20% по НДС - одна из самых распространенных в мире. Мы пока с правительством не определились насчет ставки, честно скажу. Почему? Потому что, допустим, в месяц мы проводим несколько консультаций, постоянные встречи, у нас есть ряд консультантов-экономистов, которые проводят расчеты. Мы пока считаем.

Говорить о том, что окончательное решение правительством принято, и ставка обозначена, сейчас не надо. Но мы говорим о повышении НДС", - заявил Жумангарин.

Также министр сообщил, какой порог обсуждается.

"Мы пока не определились, какая будет ставка НДС - от 16 до 20%", - добавил он

Напомним, год назад премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут.

Недавно вице-премьер Канат Бозумбаев прокомментировал информацию о том, что в правительстве Казахстана недавно обсуждали повышение ставки НДС с 12 до 20%.

Сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.