"Мы пока не определились": насколько в Казахстане хотят повысить НДС, ответил зампремьера
Опубликовано:
На брифинге в правительстве зампремьера и глава МНЭ Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили, передает корреспондент NUR.KZ.
Глава МНЭ Серик Жумангарин заявил, что самая распространенная ставка НДС в мире - 20%, в настоящее время в Казахстане она составляет 12%.
"Ставка 20% по НДС - одна из самых распространенных в мире. Мы пока с правительством не определились насчет ставки, честно скажу. Почему? Потому что, допустим, в месяц мы проводим несколько консультаций, постоянные встречи, у нас есть ряд консультантов-экономистов, которые проводят расчеты. Мы пока считаем.
Говорить о том, что окончательное решение правительством принято, и ставка обозначена, сейчас не надо. Но мы говорим о повышении НДС", - заявил Жумангарин.
Также министр сообщил, какой порог обсуждается.
"Мы пока не определились, какая будет ставка НДС - от 16 до 20%", - добавил он
Напомним, год назад премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут.
Недавно вице-премьер Канат Бозумбаев прокомментировал информацию о том, что в правительстве Казахстана недавно обсуждали повышение ставки НДС с 12 до 20%.
Сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215869-my-poka-ne-opredelilis-naskolko-v-kazahstane-hotyat-povysit-nds-otvetil-zampremera/