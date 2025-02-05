Акиматы наделят новыми полномочиями в Казахстане

На заседании мажилиса глава МЧС представил законопроект с изменениями в сфере гражданской защиты, в рамках которых министерство и акиматы наделят новыми полномочиями, передает корреспондент NUR.KZ.

Чингис Аринов сообщил, что для обеспечения безопасности населения, находящегося в сейсмической зоне, будут внедрены новые системные подходы.

"В частности, наделяются компетенцией министерство и местные исполнительные органы по проведению оценки сейсмической опасности, предусматриваются мероприятия по защите населения от землетрясений и ликвидации их последствий.

Также министерство наделяется функцией по согласованию градостроительных проектов, в части обеспечения сейсмической, селевой и лавинной безопасности", - сообщил на заседании глава МЧС Чингис Аринов.

Он добавил, что контрольными функциями по ЧС в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов наделяется Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в январе прошлого года депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане на законодательном уровне есть ряд неурегулированных вопросов по предупреждению землетрясений и восстановлению ущерба после них.

Он предложил ввести законодательный запрет на предоставление земельных участков на участках с тектоническими разломами, а также запрет на выдачу исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами.

Кроме того, он предложил предоставить акиматам особой статус в виде дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города.

Это предложение прозвучало после того, как в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки: перепуганные горожане выбегали на улицы. В 00:43 были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла. Позже в южной столице вновь ощущались подземные толчки.

Многих алматинцев возмутило то, что SMS-оповещения о землетрясении пришли уже после самого землетрясения, тогда как оповещения от Google пришли за несколько минут до. Вчера на брифинге глава ДЧС Алматы объяснил, почему так произошло. Он также ответил, почему не сработали городские сирены.

Кроме того, депутат Екатерина Смышляева высказалась о том, почему алматинцев не предупредили по SMS о землетрясении, и предложила внести поправки в законодательство.